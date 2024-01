Poste arretra su ipotesi cessione quota pubblica, per i broker possibile Opv a marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Poste Italiane arretra a Piazza Affari, dopo che ieri la premier Giorgia Meloni ha annunciato che è allo studio del governo la cessione di una parte della quota detenuta dal Mef nel capitale della società. La premier ha precisato che il controllo pubblico sul Gruppo rimarrà ben saldo. Attualmente il Mef detiene il 29,26% del capitale che insieme alla quota detenuta da Cdp (35%) rappresenta il 64,26% del capitale. Ipotizzando il mantenimento di una quota totale pari al 51% del capitale, la tranche potenziale da collocare sarebbe pari al 13,26% del capitale della società. Questa partecipazione frutterebbe un incasso pari a circa 1,76 miliardi.

Gli analisti di Intermonte si aspettano «che l’operazione possa svolgersi tramite Opv e confermiamo, come da indiscrezioni la nostra ipotesi secondo la quale la quota in cessione possa essere compresa tra il 10% e il 15% del capitale del gruppo in quanto ciò, oltre ad assicurare il completo controllo pubblico sulla società, consentirebbe al Mef di continuare a beneficiare del flusso cedolare dadividendi (250 milioni al Mef nel 2022)».

Riguardo le tempistiche dell’Opv «riteniamo che l’operazione potrebbero coincidere con la presentazione del nuovo Piano Strategico (20 marzo 2024) in quanto l’attenzione del retail potrebbe essere catturata in maniera considerevole se il focus del nuovo piano, come ci aspettiamo, dovesse prevedere un incremento significativo della politica di dividendi per i prossimi anni. La possibile cessione di una quota rilevante della partecipazione del Mef in Poste potrebbe frenare il prezzo del titolo fino a quando non ci saranno maggiori informazioni su tempistiche e modalità. Riteniamo che l'interesse per il collocamento potrebbe essere elevato considerando il livello di dividend yield atteso e chel'aumento del flottante possa rappresentare un elemento positivo a livello prospettico aumentando il peso negli indici e riducendo il tema del controllo del governo sul titolo».