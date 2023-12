Poste in calo a Piazza Affari su ipotesi privatizzazione. I broker: «Coinvolgere il retail»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il piano di privatizzazioni del governo Meloni irrompe a Piazza Affari. Dopo la cessione lampo di una quota di Banca Mps, infatti, ai piani alti del ministero dell’Economia – come anticipato dal Sole 24 Ore – stanno valutando il bis con Poste Italiane. Fredda finora la reazione del mercato, con il titolo che cede oltre un punto ed è uno dei peggiori sul FTSE MIB fin dalle prime battute. «Al contrario di quanto avvenuto per la cessione del 25% di Mps (tramite ‘accelerated bookbuild’), crediamo che nel caso di Poste il coinvolgimento del retail sarebbe d'obbligo» spiegano in un report gli analisti di Intermonte, sottolineando come «attualmente l'11% del capitale di Poste sia detenuto da investitori retail, una buona parte dei quali ha partecipato alla prima tranche di privatizzazione avvenuta nel 2015».

Per questo, «ci aspettiamo che l’operazione possa svolgersi tramite un’offerta pubblica di vendita, anche se riteniamo improbabile che il Mef decida di cedere la totalità della propria quota in Poste (29,36%) rinunciando così totalmente al flusso annuo di dividendi (250 milioni di euro al Mef nel 2022). Riteniamo che il Mef possa decidere di vendere una quota rilevante, mantenendo allo stesso tempo una quota di circa il 10% che, sommata al 35% attualmente in mano a Cdp, assicurerebbe comunque un controllo da parte del Governo sulla governance societaria».Quanto agli effetti sui corsi azionari, «la possibile cessione di una quota rilevante della partecipazione del Mef in Poste potrebbe frenare il prezzo del titolo fino a quando non ci saranno maggiori informazioni su tempistiche e modalità». In ogni caso, «riteniamo che l'interesse per il collocamento potrebbe essere elevato considerando il livello di ‘dividend yield’ atteso e che l'aumento del flottante possa rappresentare un elemento positivo a livello prospettico aumentando il peso negli indici e riducendo il tema del controllo del governo sul titolo».

Secondo Il Sole 24 Ore, la vendita sul mercato di una tranche di Poste Italiane potrebbe essere una delle prime operazioni di privatizzazione del 2024. Tra le opzioni ci sarebbe la possibilità di far coincidere la cessione con la presentazione del nuovo piano industriale della società (in calendario per il 20 marzo 2024). La vendita sul mercato della quota del 29,26% del Mef ai valori della vigilia in Borsa (chiusura a 9,974 euro; i massimi erano stati raggiunti nel 2022 a 12 euro) determinerebbe un incasso di 3,8 miliardi di euro, quindi un quinto dell’obiettivo di privatizzazioni indicato nella Nadef dal governo Meloni per il prossimo triennio (poco più di 20 miliardi). Sulle diverse ipotesi in campo, aggiungono sempre da Intermonte, entrano in ballo anche considerazioni sui conti pubblici del nostro Paese. Da qui l’idea del broker che il Mef possa sì vendere una quota rilevante, ma mantenendo circa il 10%: «La nostra ipotesi – proseguono gli analisti – è determinata anche dal fatto che attualmente Poste Italiane sia il maggiore detentore di debito pubblico italiano (stimiamo oltre 130 miliardi, di cui circa il 52% nella divisione assicurativa e circa il 48% nella divisione finanziaria)».

Intermonte si dice infine d’accordo con lo scenario prospettato dal Sole24Ore, secondo il quale le tempistiche dell’offerta di vendita potrebbero coincidere con la presentazione del nuovo piano strategico (20 marzo 2024) in quanto «l’attenzione del retail potrebbe essere in maniera considerevole se il focus del nuovo piano, come ci aspettiamo, dovesse prevedere un incremento significativo della politica di dividendi per i prossimi anni».