Poste, per il nuovo contratto i sindacati chiedono 260 euro di aumento e riduzione oraria

Un aumento di 260 euro per il livello medio di riferimento nel triennio 2024-2026, la riduzione dell’orario, una cabina di regia nazionale sull’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, nuove vie di partecipazione dei lavoratori e il miglioramento del welfare. È con questo schema che i sindacati di Poste Italiane, Slp Cisl, Slc Cgil, Uilposte, Confsal, Failp Cisal e Fnc Ugl, si preparano al rinnovo del contratto dei 120mila lavoratori, scaduto a fine 2023, come si legge nella loro piattaforma sindacale. Nelle prossime ore dovrà passare dagli attivi unitari e poi dalle assemblee dei lavoratori per essere successivamente inviata all’azienda. Raffaele Roscigno, segretario generale Slp Cisl, spiega che «l’incremento trova giustificazione nei bilanci consolidati, nel valore del titolo e nell’alta redditività aziendale. È importante sottolineare anche l’alto tasso inflattivo che da tempo penalizza i salari dei dipendenti». Parallelamente agli aumenti salariali, la Cisl «chiederà con forza che il tema della partecipazione sia centrale in questo rinnovo, affinché possa affermarsi il protagonismo dei lavoratori all’interno dell’azienda paese».

Il no alla privatizzazione

I sindacati si preparano al percorso di rinnovo con una piattaforma che sottolinea «il valore irrinunciabile dell’unitarietà del gruppo». E dicendosi contrari alla privatizzazione. A partire innanzitutto dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra che chiede al Governo «un confronto urgente su questo tema» e dice no a dismissioni e svendite. «Mettere sul mercato questa azienda che funziona bene, che ha un ruolo pubblico importante facendo entrare presumibilmente fondi esteri rischia di comprometterne la funzione sociale nonchè l’unicità», aggiunge il segretario generale della Uil Poste Claudio Solfaroli. «Il tema della privatizzazione incrocia anche quello del possibile ingresso di Poste Vita nella NetCo di Tim. Un interesse per Tim come un fiume carsico sparisce e riesce fuori di tanto in tanto», afferma Solfaroli. Il segretario nazionale Slc Cgil Nicola Di Ceglie liquida l’ipotesi di ingresso di Poste Vita in NetCo come «una piccola operazione, di stampo finanziario più che industriale».

La partecipazione dei lavoratori

Nel documento sindacale sono due i temi di valenza strategica. Il primo è «la prospettiva di un contratto di riferimento per le aziende nel settore di recapito, la cosiddetta area contrattuale dell’ultimo miglio, da definire». Il secondo è invece «la partecipazione dei lavoratori, economica, strategica ma anche organizzativa e funzionale alla governance dell’impresa». Un tema, quest’ultimo, molto caro alla Cisl che ha anche costruito una proposta di legge e in Poste Italiane è il sindacato maggioritario con più della metà degli iscritti.

La cabina di regia sull’innovazione

Dati i progressi tecnologici e l’avanzata dell’intelligegnza artificiale, per i sindacati è questo il tempo di creare un organismo bilaterale su questi temi, «una vera e propria cabina di regia in grado di valutare costantemente gli impatti, raccogliere dati e conoscenze che consentano di sostenere uno sviluppo equo ed equilibrato, orientato alla persona», scrivono.

Nuovi inquadramenti, riduzione oraria e formazione

L’evoluzione tecnologica, però, richiede anche di adeguare il sistema classificatorio degli inquadramenti e anticipare l’evoluzione dei profili professionali necessari, già nell’immediato futuro. Non solo. La trasformazione digitale abilita «a sperimentare modelli organizzativi che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, anche per anticipare gli effetti dell’evoluzione tecnologica sui livelli occupazionali», scrivono le sei sigle di Poste Italiane. Dato il contesto di continua evoluzione delle competenze necessarie in tutti gli ambiti aziendali, secondo i sindacati va anche resa esigibile l’obbligatorietà della formazione durante l’orario di lavoro.