Poste investe 200 milioni per shopping e jv nell’innovazione

Poste Italiane ha stretto alleanze e comprato quote di aziende innovative italiane ed estere per un valore complessivo (già investito o da investire nei prossimi mesi) di 200 milioni. I settori in cui operano sono diversi, come del resto è ampiamente diversificato il business del gruppo guidato da Matteo Del Fante: logistica, consegna dell’ultimo miglio, servizi finanziari (tra i quali la vendita onlie di prodotti di risparmio gestito) e pagamenti. Tutto questo in coordinamento con il processo di modernizzazione dell’infrastruttura It del gruppo, con un investimento complessivo di 2,8 miliardi entro il 2022 in piattaforme cloud, gestione dati e application programming interface.

Il punto sul piano per l’innovazione di Poste è stato fatto nel corso dell’Innovation Workshop in corso oggi, 24 gennaio, a Londra. «L’innovazione è indispensabile affinché un’azienda diversificata delle nostre dimensioni rimanga competitiva in un momento in cui i mercati tradizionali stanno per essere rivoluzionati. Possiamo gestire al meglio, d’ora in avanti, le esigenze dei nostri 35 milioni di clienti, attraverso investimenti strategici in infrastrutture fisiche e digital», ha dichiarato l’ad di Poste Del Fante.

Tra le aziende con le quali sono stati fatti accordi c’è Sennder, che utilizza la tecnologia per massimizzare la saturazione e la flessibilità nel trasporto stradale a lungo raggio. Grazie al successo di un test, che ha visto Sennder gestire quasi 8 milioni di pacchi per Poste Italiane tra il Black Friday e il periodo natalizio, la joint venture si sta intensificando ora per applicarsi all’intera attività di trasporto su camion del gruppo, con un obiettivo di riduzione dei costi di 100 milioni di euro all’anno del volume di trasporto totale attuale. Poste Italiane lavora anche assieme a Milkman, una start-up per la consegna a domicilio che sta aiutando il gruppo a migliorare l’esperienza del cliente e-commerce, fornendo opzioni di consegna più convenienti e un migliore processo di pagamento. I servizi di consegna programmata sono stati avviati in una prima fase a Roma, Milano e Torino per poi essere estesi in altre città nel corso del 2020. L’accordo con Moneyfarm prevede che Poste Italiane distribuisca ai suoi clienti PosteMoney Investimenti, un servizio digitale che offre una gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento (due delle quali sviluppate esclusivamente per i clienti di Poste Italiane). E poi c’è ancora Tink, nel cui capitale Poste è entrata lo scorso 20 gennaio. La società supporta il gruppo con opportunità provenienti dall’open banking, derivanti da un contesto in continua evoluzione determinato dalla nuova regolamentazione Psd2 sui pagamenti elettronici

In materia di pagamenti elettronici PostePay, la società guidata da Marco Siracusano (oltre 27 milioni di carte in circolazione e oltre 1 miliardo di transazioni gestite nel 2019) ha sviluppato Codice Postepay, un’app basata sul codice QR.Progettato per servire milioni di esercenti. Codice Postepay offre un accesso immediato agli oltre cinque milioni di clienti che utilizzano attivamente l’app Postepay per i pagamenti. Anche i clienti di Alipay, leader mondiale nei pagamenti digitali, potranno utilizzare i servizi offerti del codice QR in Italia tramite Postepay, grazie a un nuovo accordo.

