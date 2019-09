Poste Italiane, accordo con Moneyfarm nella gestione digitale del risparmio (con ingresso nel capitale) Partnership di open innovation per arricchire l’offerta di investimento per i clienti con sette portafogli in Etf di Pierangelo Soldavini

In pieno stile Psd2 un colosso dei servizi finanziari si allea con una fintech sfruttando i suoi servizi innovativi per arricchire la propria offerta. Poste

Italiane ha infatti siglato una partnership strategica con Moneyfarm, specializzata in portafogli in Etf, per fornire servizi digitali di gestione

del risparmio profilati sulle esigenze dei suoi 35 milioni di clienti. L'accordo è cementato dall'ingresso di Poste nel capitale di Moneyfarm attraverso un aumento di capitale di circa 40 milioni di euro sottoscritto dalle stesse Poste come lead investor e da Allianz Asset Management.

L'intesa prevede che Poste Italiane distribuisca un servizio di gestione patrimoniale in Etf con sette linee di investimento, due delle quali sviluppate esclusivamente per Poste. I portafogli saranno gestiti in linea con la filosofia innovativa di Moneyfarm che ruota attorno ad asset



allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza nei costi.

Sviluppato in una logica di open innovation, l'accordo è reso possibile dal punto di vista tecnico dall'integrazione delle soluzioni di risparmio gestito della fintech mediante Api, i programmi che permettono la comunicazione tra sistemi differenti in maniera rapida ed efficiente. Attraverso queste soluzioni che abilitano l'integrazione della tecnologie di Moneyfarm la profilazione dei clienti, la definizione dei nuovi portafogli di investimenti e il monitoraggio in tempo reale della performance in ogni momento sono interamente digitali, accessibili in maniera semplice e in qualsiasi momento.

Moneyfarm si occuperà della definizione e della gestione del portafoglio di investimento, profilato sulla base delle esigenze e della caratteristiche del singolo investitore, mentre Poste Italiane fornirà l'assistenza alla clientela e il Crm. La partnership è in linea con il piano strategico Deliver 2022 di Poste, proseguendo nel processo di trasformazione digitale del gruppo con l'apporto dell'esperienza innovativa e completamente digitale di Moneyfarm.

«Grazie all'architettura modulare e flessibile della nostra piattaforma tecnologica - ha commentato l'ad e direttore generale di Poste Italiane Matteo Del Fante -, siamo in grado di integrare player innovativi come Moneyfarm per sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma

multicanale del risparmio gestito, per meglio soddisfare le esigenze delle diverse fasce di clientela». «Questo accordo innovativo di open innovation - ha aggiunto l'ad di Moneyfarm Giovanni Daprà - rappresenta un'importante pietra miliare per noi: il valore del nostro modello,

che coniuga tecnologia e competenze umane, ha ricevuto oggi un importante riconoscimento».