Poste Italiane cresce con polizze e pagamenti. Ricavi oltre 8 miliardi (+1,7%) Poste Italiane chiude i 9 mesi in sostanziale tenuta, con un aumento dei ricavi dell'1,7 per cento, a quota 8 miliardi, e una crescita dell'utile del 2,6 per cento, a quota 1 miliardo. di Laura Serafini

Poste Italiane chiude i 9 mesi in sostanziale tenuta, con un aumento dei ricavi dell'1,7 per cento, a quota 8 miliardi, e una crescita dell'utile del 2,6 per cento, a quota 1 miliardo. Sulla base dei numeri approvati ieri dal board, il gruppo guidato da Matteo Del Fante si prepara a distribuire il prossimo 20 novembre un acconto sul dividendo pari a 0,154 euro (rispetto a una cedola complessiva di 0,463 euro per azione prevista per fine anno). Il risultato operativo segna un miglioramento del 2,1 per, a quota 1,54 miliardi, nonostante il gruppo abbia registrato nel periodo anche un aumento dei costi totali, pari a 6,5 miliardi (+1,6 per cento) anche se si sottolinea la prosecuzione del processo di riduzione dei costi del personale e un aumento delle altre voci di costo a supporto della crescita. In forte crescita anche gli investimenti, pari a 389 milioni nel periodo con un incremento del 49,6 per cento.





Crescono i pagamenti, volano quelli con carta (+16,7%)

Anche le masse gestite si accrescono, raggiungendo i 540 miliardi (+26 miliardi rispetto a fine dicembre 2018). A trainare lo sviluppo è ancora una volta il settore assicurativo, che fa segnare un progresso dei ricavi del 16,5% (1,2 miliardi; +24,5% l'utile netto a 519 milioni). Anche il settore dei pagamenti, mobile e digitale, mostra una notevole vivacità: +9,8% i ricavi (a 477 milioni), con un progresso del 16,7% dei pagamenti con carte (247 milioni) in un periodo in cui è marcata l'attenzione del governo per cercare di spingere lo sviluppo dei pagamenti tracciabili. Più 6 per cento i servizi di telefonia mobile, che sono strettamente collegati al sistema dei pagamenti. I servizi finanziari segnano nel complesso una flessione dell'1,1 per cento (3,8 miliardi) risentendo di una flessione dell'1% delle commissioni legate alla distribuzione del risparmio postale. Al contempo, però, crescono del 12,4% le commissioni legate al risparmio gestito “dimostrando - si spiega nella nota diffusa dalla società - il successo della nostra innovativa piattaforma controllata di gestione aperta sia per il risparmio, sia per il collocamento per conto terzi di prestiti personali e mutui”.





L’ad Del Fante: raggiungeremo i target 2019

Il settore corrispondenza continua a flettere (-1,3% i ricavi, -97,8 per cento il risultato operativo) anche se il settore pacchi cresce (+13%) mitigando l'inesorabile flessione dei recapiti tradizionali. “Il modello di business di Poste Italiane, diversificato e unico, genera una crescita continua e siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2019 in tutti i segmenti di business - ha commentato l'ad, Matteo Del Fante -. Stiamo diventando un'azienda dinamica con una forte componente nativa digitale, che supporta attivamente la vita dei nostri 35 milioni di clienti”