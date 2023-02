Poste Italiane debutta su luce e gas. Prezzi fissi e bloccati per due anni

L’importanza di avere una stabilità dei prezzi all’ingrosso per Poste è legata al fatto che deve comprare oggi l’energia che venderà a prezzo fisso per due anni. l’1 febbraio il Pun, il prezzo dell’energia elettrica sul mercato italiano, era attorno a 179 euro a megawattora; la scorsa estate quel prezzo è arrivato a superare i 500 euro a megawattora. Poste venderà la sua energia, ad esempio a 179 euro più uno spread (qualcosa che in media è attorno allo 0,4%), ipotizzando un certo quantitativo di consumi. Ma se da qui a un anno i prezzi tornassero a impennarsi e il cliente consumasse molto di più (perché fa molto caldo o molto freddo) la società dei recapiti non solo si troverebbe ad aver venduto energia a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, ma anche a dover contabilizzare le perdite legate alle forniture aggiuntive di energia che dovrebbe garantire, comprandole sul mercato spot a prezzi stellari, perché non aveva messo in consumi aggiuntivi.

Utility prese in contropiede

È esattamente quello che è successo nei mesi scorsi a tutte le utility, grandi e piccole, ed è per questo motivo che oggi non offrono più il prezzo fisso ai nuovi clienti. Ed è anche il motivo che le ha portate in alcuni casi a procedere alle modifiche unilaterali dei contratti, ora vietate per legge fino a fine giugno, e poi a rivedere i prezzi a rialzo al momento della scadenza delle condizioni economiche. Il debutto di Poste sul mercato dell’energia in qualche modo coglie in contropiede le utility, che potrebbero avere meno margini di manovra nella competizione sulle offerte perché hanno già subito perdite. E inoltre non possono cambiare le condizioni dei contratti in essere perché già finite sotto la lente dell’Antitrust. Poste non avrà offerte indicizzate a prezzo variabile, mentre come previsto per legge, avrà l’offerta Placet (con le condizioni di Maggior Tutela ma con i prezzi di mercato) a prezzo fisso e variabile. L’esordio sarà accompagnato a un imponente campagna pubblicitaria che avrà come protagonista Mara Venier e la regia di Ferzan Ozpetek.