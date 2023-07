Poste, la crescita non si arresta. A fine giugno l’utile supera il miliardo

5' di lettura

Poste Italiane conferma nel secondo trimestre il trend di crescita già evidenziato a inizio anno. I dati del primo semestre approvati dal consiglio di amministrazione evidenziano ricavi in aumento dell'8,3 per cento, a oltre 6 miliardi, trainati dall'aumento dei tassi di interesse e dall'aumento dei depositi retail nei servizi finanziari (+6,4% l'incremento dei ricavi del comparto, a 2,66 miliardi), dalla buona performance del settore pacchi e corrispondenza (+5% a quota 1,89 miliardi, grazie anche alle misure di revisione delle tariffe) e dalla corsa dei pagamenti, che accrescono del 48% i ricavi (passando da 482 a 717 milioni a fine giugno 2023).

Il settore assicurativo si dimostra solido, fermando la contrazione dei ricavi a -3% a 772 milioni, nonostante la penalizzazione del comparto Vita conseguente alla minore attrattività dei rendimenti rispetto ad altri strumenti seguita all'aumento dei tassi. I volumi sono invece in aumento del 14,7%, con premi lordi tra settore Vita e Danni pari a 10,8 miliardi.

Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha chiuso il semestre con un utile netto in aumento del 15,7 per cento, a 1,14 miliardi; nel secondo trimestre la spinta è stata maggiore del primo, con una crescita del 22 per cento. Il risultato operativo è aumentato del 10,6 per cento, a quota 1,566 miliardi. I costi segnano un incremento del 7,5 per cento, a quota 4,5 miliardi. Le attività finanziarie si attestano a 580 miliardi.

Del Fante: nuovo record dell'risultato operativo a fine giugno

«Siamo lieti di annunciare un’altra serie di risultati in forte crescita. Ancora una volta, abbiamo realizzato una performance trimestrale solida e chiuso la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo di gruppo è aumentato dell’11% a 1,6 miliardi di euro e ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business – ha detto l'ad del gruppo, Matteo Del Fante -. Continuiamo a seguire una rigorosa disciplina dei costi, che ci consente di mitigare le pressioni inflazionistiche, migliorare la crescita dell’utile operativo e conseguire una grande fiducia sulla visibilità della nostra guidance per il 2023. Nel settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione i ricavi rimangono resilienti, grazie alle azioni di repricing e a un mix di prodotti favorevole nella corrispondenza, alla crescita dei volumi dei pacchi e a tendenze commerciali favorevoli nei ricavi di distribuzione. Nei servizi finanziari abbiamo conseguito maggiori ricavi, su base ricorrente, in tutte le linee di business. Nei servizi assicurativi abbiamo registrato una costante raccolta netta positiva in un mercato in decrescita e un tasso di riscatto relativamente basso, ben al di sotto del livello di mercato. Il comparto assicurativo Danni è cresciuto e beneficia ora dell’acquisizione di Net Insurance, che ci consente di accelerare nel business della protezione. Pagamenti e Mobile continua il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di LIS, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di Gruppo. L’offerta PosteEnergia è operativa e ha raggiunto ad oggi circa 300mila contratti sottoscritti».

Del Fante inoltre affermato che «il bilancio si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno e saldi coefficienti patrimoniali, che per il futuro ci offrono flessibilità sulla remunerazione dei nostri azionisti. Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire. Ci sarà un focus sulla ristrutturazione del nostro business logistico e sul rinnovamento del nostro modello di servizio, mettendo al centro il cliente».