Poste italiane, un miliardo di contributo al Pil territoriale

Tra i datti spicca inoltre il fatto che il gettito per l’erario è stato di oltre 370 milioni. Si tratta del 10% di quanto prodotto da Poste a livello nazionale che assomma a 12,2 miliardi di Pil realizzati con il contributo di 191mila addetti e una distribuzione di redditi per un totale di 7,4 miliardi di euro. Un contributo al sistema Paese arricchito da un sistema di investimenti diretti alle aziende e allo Stato. Le prime possono utilizzare le risorse raccolte per poter svolgere le proprie attività di business ed effettuare nuovi investimenti, parallelamente l’investimento in titoli di Stato consente di finanziare la spesa pubblica.

È da tempo che Poste Italiane ha deciso di intraprendere un vero e proprio percorso per integrare nuovi progetti di sostenibilità nella propria strategia di business, affiancando agli obiettivi finanziari una chiara visione sulle tematiche ambientali, sociali e anche di governance.

L’introduzione dei principi ESG (Environmental, Social and Governance), in particolare, ha permesso a Poste Italiane di raggiungere prestigiosi traguardi nazionali e internazionali nell’ambito della sostenibilità.