Poste Italiane: premi fino a 2.650 euro con il nuovo «integrativo»

Nuove regole per il premio di risultato in Poste Italiane che da fine luglio è stato esteso a tutti i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2019. Gli importi del premi di risultato vanno da un minimo di 800 euro (livello F, direzione di staff) a 2.650 euro (produzione sportelleria, livello A1 Dup centrali).

