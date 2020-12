POSTE ITALIANE PUNTA SULL'E-COMMERCE Con Poste Delivery arriva la gamma di servizi più completa del mercato per rispondere alle diverse esigenze dei clienti Business e di chi compra online

Poste Italiane cresce nei servizi per l'eCommerce. L'azienda ha infatti appena attivato a Roma un maxi-Hub per lo smistamento dei pacchi ed è in arrivo un altro a Milano che diverrà operativo nel primo trimestre del 2021. Insieme i due nuovi centri permetteranno a Poste Italiane di triplicare la capacità di consegna degli acquisti online nelle case degli italiani. L'Hub di Roma consentirà di rispondere con efficienza e puntualità anche al picco di domanda legato al periodo natalizio; quello in via di completamento dell'area milanese avrà dimensioni ancora più ampie dell'Hub inaugurato a Bologna lo scorso anno, attualmente tra i più grandi d'Europa che si sviluppa su una superficie di circa 75 mila metri quadri, pari - per intenderci – a dieci campi di calcio messi in fila. Poste si prepara così ad affrontare la nuova fase di accelerazione dell'eCommerce, esplosa per effetto dell'emergenza sanitaria e poi consolidata nei mesi seguenti. Secondo i dati comunicati recentemente dall'Istat nei primi nove mesi dell'anno si è registrato infatti un vero e proprio boom del commercio elettronico che ha registrato un incremento del +29,2%. Numeri che troviamo riflessi nei risultati dei primi nove mesi del 2020 di Poste Italiane. Nel terzo trimestre del 2020, i volumi dei pacchi sono aumentati del 39,7% a 50 milioni di pezzi (140 milioni di unità nei primi nove mesi del 2020, in aumento del 34,3% rispetto ai primi nove mesi del 2019), con il totale pacchi consegnati nel comparto B2C che ha raggiunto quota 36 milioni di pezzi (97 milioni di unità nei primi nove mesi del 2020, in aumento del 51,9% rispetto ai primi nove mesi del 2019).



LA NUOVA LINEA POSTE DELIVERY

Insieme all'infrastruttura logistica Poste Italiane potenzia anche l'offerta per le spedizioni in Italia e all'estero. Ha appena lanciato Poste Delivery, la gamma di servizi più completa del mercato per rispondere alle diverse esigenze dei clienti Business e di chi compra online. Per le aziende e è stata creata la linea Poste Delivery Business immaginata per l'invio di prodotti e documenti a destinatari privati e imprese, in Italia e all'estero. La nuova offerta fornisce il giusto supporto alle attività che operano sul mercato e-commerce, coniugando l'expertise del corriere espresso con la capillarità del network di Poste Italiane. E' possibile spedire in oltre 200 Paesi del mondo con consegna a domicilio o con ritiro diretto in circa 700.000 Uffici Postali esteri.



Poste Delivery Business propone una consegna Express e una Standard per destinazioni nazionali e internazionali. Si può inoltre personalizzare con un'ampia gamma di servizi accessori: con l'opzione Reverse è possibile offrire ai clienti spedizioni di reso con pick up a domicilio o drop off negli oltre 20.000 punti tra Uffici Postali e Rete Punto Poste; con Scegli Tu, invece, l'e-shopper può personalizzare “in corsa” luoghi e tempi di consegna secondo le proprie esigenze. Inoltre, con i servizi “last mile” le aziende possono offrire agli e-shopper servizi di consegna in giornata o su appuntamento.



Poste Delivery può contare sulla rete fisica e digitale di Poste Italiane, con oltre 12 mila uffici postali: la più grande d'Italia per numeri e presenza sul territorio. Può inoltre appoggiarsi sulla rete Punto Poste, composta da circa 350 Locker ed oltre 10.000 tra tabaccherie, bar, supermercati ed altri esercizi commerciali che permette di ritirare e restituire gli acquisti online, spedire e ritirare con Poste Delivery Web, spedire le confezioni preaffrancate Poste Deliverybox.



Con Poste Delivery Web è possibile spedire direttamente dal divano di casa, comprando la spedizione sul sito di Poste Italiane o con l'App PT. Il pacco può essere consegnato negli Uffici Postali e nei Punto Poste abilitati oppure, è possibile prenotare gratuitamente il ritiro a domicilio. E con la nuova funzione “paperless”, non serve più stampare la lettera di vettura cartacea: il corriere la porterà al momento del ritiro oppure si potrà utilizzare un QR code per spedire da un Ufficio Postale o da un Punto Poste.



ARRIVA YELLOWBOX

Yellowbox è la nuova sezione del sito poste.it dedicata all'e-commerce con spunti, consigli ed approfondimenti rivolti soprattutto agli e-merchant e a tutti gli operatori del mondo del commercio online. Qui gli operatori possono trovare anche consigli utili per la crescita del proprio business: come gestire in modo più efficace i resi, oppure quali sono le soluzioni alternative alla consegna a domicilio, suggerimenti per spedire in Russia o in Cina, gli errori da evitare per spedire in USA, Yellowbox punta a divenire dunque il riferimento per gli addetti ai lavori del mondo e-commerce e si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti utili per chi vuol far crescere il proprio business.



Per maggiori informazioni:

https://www.poste.it/poste-delivery.html?STZ=SRC77

https://business.poste.it/professionisti-imprese/yellowbox.html



