Poste Italiane rialza la testa nel trimestre. Boom di pagamenti ed e-commerce Pagamenti e pacchi continuano a galoppare. Crescono le transazioni con le carte: + 60% per l'e-commerce. L’ad Del Fante: «Preparati per la seconda ondata della pandemia» di Laura Serafini

I risultati di Poste Italiane segnano un recupero nel terzo trimestre dell'anno, beneficiando del tentativo generale dell'economia italiana di risollevare la testa, ma anche delle iniziative per recuperare efficienza e ricavi messe in atto dal management. Il board ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,162 euro per azione, in aumento rispetto 0,154 euro del 2019, a fronte di un utile netto nei 9 mesi in flessione del 17%, ma in aumento nell'ultimo trimestre del 10 per cento.



Pagamenti e pacchi continuano a galoppare

I conti approvati dal consiglio di amministrazione mostrano che si trascinano le flessioni cumulate da inizio anno, con ricavi in calo del 5,2 per cento, a 7,7 miliardi, un risultato operativo in flessione del 19,2 per cento, a 1,244 miliardi, e un utile netto in contrazione del 7,5 per cento, a 407 milioni. In questo scenario, però, due componenti hanno continuato a crescere e a mostrare un beneficio sui risultati degli ultimi tre mesi: il settore dei pagamenti e la consegna dei pacchi, entrambi trainati anche dalla crescita dell'e-commerce. Il risultato operativo del gruppo nei tre mesi segna un recupero del 4,2%, a quota 479 milioni, anche grazie alla riduzione di alcune voci di costo (tra cui il personale). I ricavi da consegna dei pacchi salgono del 45,6% nel terzo trimestre, a 291 milioni (764 milioni nei primi 9 mesi, in aumento del 27,7 per cento): i volumi di pacchi consegnati sono stati pari a 140 milioni nei primi 9 mesi. Il settore recapiti in generale, che include anche la corrispondenza, continua però a declinare, con ricavi in flessione del'l1,9 per cento (2,25 miliardi), ma il risultato operativo migliora nel terzo trimestre da -60 a -42 milioni (seppure nei 9 mesi il calo complessivo si attesta a -419 milioni rispetto a -183 milioni dell'anno precedente).

Crescono le transazioni con le carte: + 60% per l'e-commerce

I pagamenti rappresentano una componente che contribuisce ancora in modo limitato ai conti complessivi del gruppo, ma è in costante espansione e svolge un ruolo cruciale di traino per le altre attività, dai servizi finanziari e quelli assicurativi e all'e-commerce. I ricavi sono in crescita nei 9 mesi del 9,5 per cento, a 522 milioni; trend che nei tre mesi sale a + 8,5 per cento. Il risultato operativo nei 9 mesi cresce dell'8,7%, più o meno quanto l'utile, e si attesta a 196 milioni. I pagamenti con carte (29 milioni quelle gestite dal gruppo) salgono del 6,9% (per una quota di 264 milioni dei ricavi) mentre gli altri pagamenti calano del 16,5 per cento, soprattutto per il rinvio delle scadenze dei pagamenti delle imposte. Le transazioni con le carte raggiungono un volume di oltre un miliardo: quelle relative all'e-commerce registrano una crescita del 60% per un totale di 274 milioni di movimenti. I ricavi legati a servizi telefonici (Poste offre telefonia fissa e mobile) salgono del 21,9 per cento.

Nel terzo trimestre recupero di servizi finanziari e assicurazioni

I servizi finanziari segnano una ripresa nel terzo trimestre, con i ricavi sostanzialmente in linea con fine settembre 2019, pari a 1,172 miliardi; comunque meglio rispetto alla flessione registrata durante il primo lockdown e che ha portato i ricavi dei 9 mesi a flettere del 3,4 per cento (3,7 miliardi).

Anche il risultato operativo dei 9 mesi è in calo del 7,6 per cento (579 milioni). Trend simile per il settore assicurativo, che contiene la flessione dei ricavi e dei margini dei nove mesi entro il 2 per cento (1,192 miliardi il giro d'affari, 714 milioni il risultato operativo). Recupero dei ricavi invece nel terzo trimestre, con un incremento del 7,1 per cento (454 milioni). Le attività finanziarie totali del gruppo si sono attesta e 556 miliardi.