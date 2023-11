Poste Italiane sale dopo trimestrale in crescita e rialzo guidance

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Poste Italiane non delude le attese e scatta a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei conti che mostrano un trend di crescita nei primi nove mesi dell'anno, consentendo al gruppo guidato da Matteo Del Fante di rivedere al rialzo la guidance di fine anno. Il mercato ha reagito subito bene con acquisti sin dalle prime battute che hanno fatto salire il titolo del 2% per proseguire poi in rialzo di oltre un punto percentuale. Con ricavi in crescita del 6,8% a 8,9 miliardi (nel terzo trimestre 2,8 miliardi, +3,6%) e un utile netto a 1,5 miliardi (382 milioni nel terzo trimestre), Poste è in linea con le stime degli analisti di Intermonte e poco al di sopra di quelle di Equita, che considerano positivamente il rialzo da parte del gruppo per 100 milioni di euro dell'obiettivo di risultato operativo 2023, che sale quindi da 2,5 a 2,6 miliardi, leggermente sopra al consensus.

In particolare, gli analisti di Intermonte evidenziano i «trend positivi nel settore logistico e nel settore dei pagamenti digitali, anche grazie al contributo del pieno consolidamento di Lis rispetto al terzo trimestre 2022». Il gruppo di Del Fante ha infatti perfezionato l'acquisizione della paytech a metà settembre dell'anno scorso. Adesso l'attenzione si concentra sul nuovo piano industriale che, come evidenziano gli analisti di Equita, secondo le indicazioni del management «verrà presentato nei primi mesi del 2024». Intanto, il cda ha anche deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l’esercizio 2023, per un importo pari a 0,237 euro per azione, oltre alla decisione del management di corrispondere a tutti i dipendenti un bonus una tantum di 1.000 euro, concordato ad agosto e in pagamento a novembre