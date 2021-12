Poste Italiane sceglie la certificazione Uni per i propri dipendenti

I punti chiave Consulenza finanziaria

Financial planner

Consulenti non abilitati all’offerta fuori sede

Poste Italiane dice addio all’Ocf (già da qualche anno per la verità) e sceglie la via della certificazione Uni. Sono infatti già quattro anni che non ci sono consulenti con mandato Poste negli Albi dell’Ocf. Come indicato da Poste Italiane a Plus24: «Per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, questa non risulta applicabile ai consulenti che operano per conto di Poste Italiane in quanto l’attività ad oggi, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza, si...