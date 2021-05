Poste Italiane, utile +46% a 447 milioni. New normal nel 2022

2' di lettura

Poste Italiane archivia il primo trimestre dell'anno in forte accelerazione. Il cda del gruppo guidato da Matteo Del Fante ha approvato i risultati al 31 marzo che evidenziano ricavi in crescita del 9,8%, a 2,922 miliardi, un risultato operativo in aumento del 40,8 per cento (a 620 milioni) e un utile in crescita del 46 per cento, a 447 milioni.

Volano i conti trainati da polizze, pagamenti e pacchi



A trainare la corsa ancora una volta i settori assicurativo, pagamenti e consegne pacchi. Il comparto delle assicurazioni nel primo trimestre ha segnato un...