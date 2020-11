Generali migliora l’utile operativo, per A2A nei 9 mesi Mol in calo (-7%) Per la compagnia assicurativa l'utile netto di gruppo invece cala a 1,297 miliardi (-40%) con svalutazioni e altri oneri. Il gruppo energetico vede in crescita del 5% gli investimenti, pari a 413 milioni di euro, rispetto ai 394 milioni del 2019

Generali nei 9 mesi utile operativo +2,3%, confermato il dividendo

Il cda di Generali ha approvato i conti dei nove mesi che vedono un risultato operativo in aumento a 4 miliardi (+2,3% e nella parte alta della forchetta del consensus), «per effetto dello sviluppo dei segmenti Danni e Asset Management» nonostante un impatto legato al Covid stimato in 125 milioni. L'utile netto di gruppo invece cala a 1,297 miliardi (-40%), «risentendo di 310 milioni di svalutazioni nette su investimenti derivanti dall'andamento dei mercati finanziari, di 183 milioni per Bsi» e per altri oneri di 173 milioni (fondo internazionale Covid e liability management). Al netto di quest'ultimi si attesterebbe a 1,629 miliardi (-13%). Migliora il Combined Ratio a 89,7% (-2,8 punti percentuale) mentre i premi lordi complessivi si attestano a 52 miliardi (+0,3%), con una raccolta Danni “resiliente” e un positivo andamento del segmento Vita (+0,4%). La Solvency si rafforza al 203% (in aumento di nove punti sul 2020). Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione Generali prevede che il risultato operativo continui a essere «resiliente nel 2020 sebbene in probabile flessione rispetto al 2019». Atteso in calo anche il risultato netto ma il gruppo resta focalizzato sull'esecuzione della strategia al 2021. Per quanto riguarda il capitolo dividendo, di cui restava da pagare nel 2020 una seconda tranche da 0,46 euro per azione, Generali in sostanza lo ha confermato («intende sottoporre all'assemblea degli azionisti anche la distribuzione della seconda tranche nel 2021») ma lo pagherà l'anno prossimo dopo la richiesta fatta da Ivass, che ha recepito a sua volta le raccomandazioni dell'Esrb sulle cedole a livello Ue.

A2A, margine operativo lordo dei 9 mesi (-7%)

A2A chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 219 milioni di euro, in diminuzione del 12,4% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019. I ricavi si sono attestati a 4,8 miliardi di euro, in diminuzione del 10,7% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Sui risultati pesano gli effetti del lockdown provocato dalla pandemia da Covid e l'andamento del mercato energetico all'ingrosso a seguito sia dei minori prezzi dell'energia elettrica e del gas. In calo anche il margine operativo lordo che si attesta a 822 milioni di euro, in diminuzione di 64 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2019 (-7,2%). In crescita del 5% gli investimenti pari a 413 milioni di euro, rispetto ai 394 milioni del 2019. Per il 2020 il gruppo prevede «risultati allineati a quelli già riportati in sede di presentazione dei risultati al 30 Giugno 2020. Risulta molto complesso effettuare stime riferite ad un orizzonte temporale più esteso dei prossimi mesi». I risultati economico-finanziari «conseguiti in un contesto senza precedenti - ha commentato l’ad di A2A Renato Mazzoncini - confermano la solidità del gruppo e la sua resilienza. La contrazione è di fatto imputabile prevalentemente alla generazione fortemente penalizzata da uno scenario energetico molto debole il cui impatto è stato contenuto, oltre che dalla strutturale pluralità delle fonti di produzione, da una accorta attività di copertura realizzata nei mesi precedenti».

Poste italiane, utile netto +10,3%

Poste Italiane chiude i risultati del terzo trimestre con «solidi risultati», sottolinea l'azienda: l'utile netto è pari a 353 milioni, +10,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. +0,8% i ricavi a 2,589 miliardi. L'impatto dell'emergenza Covid si evidenzia invece nei primi nove mesi dell'esercizio che registrano un utile netto in calo del 17,1% a 898 milioni con ricavi in calo del 5,2% a 7,67 miliardi. Il cda che ha anche deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo pari a 0,162 euro per azione in pagamento dal 25 novembre per un ammontare complessivo pari a circa 211 milioni. «Questo trimestre ha mostrato chiari segnali di ripresa, confermando la solidità del nostro business model in tutti i settori», commenta l'a.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante. «Il risultato operativo del terzo trimestre è cresciuto del 4,2%, al netto dei costi straordinari sostenuti per far fronte a questa emergenza imprevista, in aumento di un impressionante 10% anno su anno. Questo risultato è ancora più impressionante - sottolinea - se si tiene presente che il 2019 è stato un anno da record». «La nostra strategia -indica Del Fante - si è rivelata corretta e ci ha aiutato a superare con successo questo sfidante momento».

Gruppo Sol, il 2020 chiuderà in crescita

Il Gruppo Sol ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con ricavi in crescita del 5% a 708,3 milioni di euro. Tale risultato è da ascriversi sia all'andamento delle vendite in Italia, pari a 305,2 milioni di euro (+4,3%), sia a quelle realizzate all'estero, pari a 403,1 milioni di euro (+5,6%). Nel dettaglio, la Divisione Gas Tecnici ha realizzato un fatturato di 312,3 milioni di euro (+0,9%) e la Divisione dell'Assistenza Medicale a Domicilio, ove il Gruppo opera attraverso Vivisol, ha avuto vendite per 396 milioni di euro (+8,5%). «Valutiamo molto positivamente i risultati delle vendite realizzate al 30 settembre 2020 che confermano la capacità del Gruppo Sol di individuare nuove opportunità anche in una situazione economica molto difficile», ha affermato Marco Annoni, vice presidente di Sol Spa. «Per il 2020, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da Covid-19 e le relative restrizioni imposte, ci poniamo l'obbiettivo di realizzare una crescita delle vendite e della redditività, nonché di continuare nei programmi di investimento volti a sostenere lo sviluppo, la diversificazione e l'innovazione del Gruppo Sol», ha aggiunto Aldo Fumagalli Romario, presidente di Sol spa.

Cembre, in nove mesi utile netto -28,5%

Cembre, produttore di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, nei primi nove mesi del 2020 ha messo a segno un risultato netto di 11,89 milioni di euro (in calo del 28,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e ricavi consolidati progressivi per 98,65 milioni (-10,6%), per effetto della pandemia di Covid-19. Come emerge dal resoconto intermedio di gestione approvato dal Cda, nei nove mesi l'Ebitda si è attestato a 24,11 milioni (-15,9%) e l'Ebit a 15,95 milioni (-25,4%), corrispondente a un margine del 16,2% sui ricavi delle vendite. Nel periodo sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni per 5,3 milioni. Per quanto riguarda il terzo trimestre, il risultato netto è stato di 4,29 milioni (+0,9%), i ricavi pari a 33,99 milioni (+1,7%), l'Ebitda di 8,53 milioni (+10,1%) e l'Ebitd di 5,75 milioni (+10,4%). La società ha inoltre segnalato che, al 31 ottobre, il fatturato consolidato dei primi 10 mesi diminuisce del 9,2% e la posizione finanziaria si conferma positiva per 6,1 milioni. I risultati dei primi nove mesi «sono stati fortemente penalizzati dagli effetti dell'epidemia Covid-19, tuttavia nel solo terzo trimestre abbiamo assistito a un lieve recupero», ha detto l'Ad di Cembre, Giovanni Rosani, sottolineando che in ottobre si è »visto un andamento migliore di quello di ottobre 2019, portando la riduzione dei ricavi progressivi del gruppo al 9,2%». In ogni caso, nonostante il recupero del terzo trimestre e di ottobre, «si stima che il gruppo Cembre nell'esercizio 2020 subirà una contrazione dei ricavi, con conseguente contrazione dei margini reddituali», ha detto Rosani.