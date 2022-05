Poste, offerta di luce e gas dopo l’estate. Obiettivo 1,5 milioni di clienti entro il 2025

Sfida Poste-Enel su Fintech e banca di prossimità

Attraverso la controllata dei servizi innovativi EnelX è stata creata la società dei pagamenti EnelXPay, che prima di Natale ha concluso un'alleanza con IntesaSanPaolo per rilevare il controllo di Mooney, società di pagamenti digitali ma presente nei servizi di banca di prossimità con migliaia di punti fisici. Poche settimane dopo è stata la volta di Poste, che attraverso la controllata PostePay, ha rilevato per 700 milioni di euro Lis, società operativa nei pagamenti e nella banca di prossimità. Ma la competizione non finisce qui: un'area di espansione sono i servizi per la sanità. Poste ha cominciato la sua esperienza con la pandemia, prima consegnando i vaccini e poi sviluppando una piattaforma che ha dato supporto alle Regioni nella campagna vaccinale. E ancora: a inizio 2022 ha annunciato l'acquisto di una quota di Plurima, società di logistica per i servizi ospedalieri. EnelX ha sviluppato un programma di wellness per le imprese: Smart Axistance e-Well è un innovativo percorso di salute pensato per le aziende e indirizzato a tutto il loro personale messo a punto con gli specialisti della fondazione Policlinico Gemelli. È nato per assistere pazienti a distanza durante il Covid, ma ha un obiettivo chiaro: partire dal check-up classico e renderlo attuale e digitale, con assistenza e consulti medici a distanza e un piano di wellness personalizzato riguardante attività fisica, dieta, sonno, fumo e umore. Poste Italiane ha 35 milioni di clienti in Italia. Enel 75 milioni di clienti a livello globale, di cui 26 milioni in Italia solo per luce e gas.