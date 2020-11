Poste, parte l’assalto ai pagamenti: niente carte, transazioni tutte digitali Da dicembre nei negozi il servizio su QR code ispirato all'esperienza cinese. Del Fante: «Soluzione utile a ridurre i prezzi e promuovere inclusione e competenze» di Laura Serafini

Poste Italiane importa in Italia il modello che ha rivoluzionato il mercato dei pagamenti in Cina. Milioni di cinesi eseguono transazioni usando lo smartphone e un codice, QR code, e il mercato è polarizzato tra due grandi gruppi, Tencent che controlla Wechat Pay, e Alibaba, alla quale fa capo Ant (e Alipay). Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha avviato senza troppo clamore il nuovo servizio a inizio anno, ma poi ha rinviato il lancio al primo dicembre, in concomitanza con l’avvio del Piano Cashless...