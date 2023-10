Poste scende in vista di S&P su Italia, analisti attendono il Piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La prudenza degli analisti in attesa del nuovo piano industriale e l'attesa per la decisione di S&P sul rating italiano penalizzano Poste Italiane a Piazza Affari, dove il titolo è arrivato a cedere oltre due punti, in un FTSE MIB comunque in discesa. In vista della presentazione dei conti del terzo trimestre, in calendario il 7 novembre, gli analisti di Intermonte notano che «sebbene i piani iniziali del management fossero di annunciare il nuovo piano strategico entro la fine del 2023», non si può escludere «un rinvio al primo trimestre del 2024 e dato che le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro sono ancora in corso».

Gli esperti hanno quindi abbassato la raccomandazione sul titolo a "neutral" dal precedente "outperform", con target price tagliato a 10,4 euro da 12, per prendere in considerazione «stime leggermente inferiori, una minore correlazione del margine di interesse all'aumento dei tassi rispetto alle banche e il possibile rinvio del piano strategico», la cui presentazione sarebbe «un potenziale fattore positivo per il titolo». Gli analisti notano inoltre che «il rischio di un collocamento» azionario «da parte del Tesoro italiano potrebbe pesare sul titolo nel breve termine, così come le rinnovate pressione sugli spread sovrani». Intermonte consiglia così di «prendersi una pausa sul titolo in attesa del piano».