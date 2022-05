Poste, servizi in tilt. L’azienda: «Nessun attacco hacker, solo un problema tecnico»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Servizi informatici di Poste in tilt questa mattina. Il disservizio ha fatto subito pensare alla minaccia arrivata ieri da Killnet di un possibile grosso attacco hacker per la mattinata di oggi 30 maggio. Ma l’azienda smentisce. «Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali è dovuto ad un aggiornamento del sistema» e non ad un attacco informatico. Questo fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che «il disguido è in via di risoluzione». Il disguido si è poi risolto intorno alle 12 e 30.

La minaccia di Killnet

Gli hacker filorussi del collettivo Killnet, tornati a farsi sentire dopo gli attacchi lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (dal Senato al ministero della Difesa, dalla Polizia al Csm), aziende ed aeroporti, il 29 maggio avevano minacciato «un colpo irreparabile all’Italia». Per questo l’allerta per possibili hackeraggi di siti istituzionali o privati è alta. Sugli attacchi cyber delle scorse settimane ha aperto un fascicolo la procura di Roma.