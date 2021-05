Postefuturo Investimenti, la soluzione facile e flessibile di Poste Italiane per la gestione smart dei propri risparmi

3' di lettura

Il successo degli Etf non conosce crisi: il mercato degli Exchange Traded Fund ha visto una crescita costante negli ultimi anni, in Italia e non solo. Nonostante la pandemia, il 2020 è stato il secondo migliore anno della storia dei fondi indicizzati quotati, con una raccolta netta in Europa di quasi 103 miliardi di euro, solo 4 miliardi in meno rispetto al record del 2019, e un patrimonio gestito in crescita del 14%, a 1.053 miliardi di euro, contro i 923 miliardi di fine 2019.



Con l'acronimo Etf si identificano dei particolari fondi di investimento a gestione passiva, che replicano l'andamento di un determinato indice o il prezzo di una certa asset class. Così un Etf sull'oro subirà le stesse variazioni del prezzo della materia prima a cui si riferisce, mentre un fondo analogo su un qualsiasi indice di Borsa avrà lo stesso risultato giornaliero del benchmark, cioè del suo indice di riferimento. Se nel caso dei fondi attivi è il gestore a decidere su quali titoli puntare per raggiungere gli obiettivi di rendimento, nel caso degli Etf la performance del fondo dipende esclusivamente dall'andamento dell'indice, e non è quindi legata all'abilità del gestore.



Proprio su questi prodotti si incentra l'offerta di Postefuturo Investimenti, il nuovo servizio di Poste Italiane dedicato ai risparmiatori, che si affianca all'attuale offerta digitale di buoni e libretti. La proposta si rivolge ai clienti in cerca di opportunità di investimento e strumenti finanziari che permettano non solo di contenere i costi, ma anche di diversificare in modo efficiente i propri investimenti, avvalendosi di soluzioni digitali semplici e trasparenti per gestire le operazioni anche in remoto.



Tra i punti di forza degli Etf c'è il fatto che si tratta di strumenti che consentono una elevata diversificazione e con costi inferiori a quelli dei fondi gestiti in modo attivo. Va ricordato che non sempre questi ultimi sono stati in grado di ottenere performance superiori al benchmark. Nel 2020, secondo il barometro Morningstar dei fondi attivi e passivi, solo la metà dei fondi a gestione attiva è riuscita a superare gli indicizzati. Va ancora peggio sul lungo termine, con appena il 25% dei fondi attivi che fa meglio delle controparti passive a 10 anni.



Gli Etf sono strumenti quotati in Borsa, quindi le loro quote possono essere acquistate e vendute in ogni momento: questo offre agli investitori grande flessibilità e tutte le garanzie di un mercato regolamentato. Inoltre, essendo quotati, gli Etf sono strumenti estremamente liquidi: è facile comprare o vendere nuove quote per adeguare nel tempo le proprie strategie di investimento. Sono inoltre prodotti trasparenti e versatili che permettono anche al piccolo risparmiatore di accedere ai principali indici di mercato. Offrono, inoltre, ottime possibilità di diversificazione. Per ridurre il livello di rischio del portafoglio è infatti fondamentale diversificare le tipologie di investimento: un'attività un tempo molto complessa, perché implicava l'acquisto di moltissimi titoli, e che con gli Etf diventa semplice ed efficace.



Attraverso la partnership con Moneyfarm, Postefuturo Investimenti mette a disposizione degli investitori sette linee di investimento differenti nell'ambito della gestione patrimoniale in Etf Powered by Moneyfarm, che si adattano a differenti profili di rischio e capitale investito. La gestione patrimoniale è infatti una tipologia di investimento utile per raggiungere obiettivi di medio-lungo periodo e correlata alle dinamiche del mercato: si tratta di un investimento che consente di diversificare il proprio portafoglio in una percentuale adeguata al proprio profilo di rischio. Alla luce dell'andamento dei mercati finanziari, i gestori di Moneyfarm variano la composizione delle linee di investimento per raggiungere l'obiettivo di proteggere e far crescere il patrimonio del cliente, sempre nel rispetto della sua propensione al rischio. Ognuna delle sette linee che fanno parte della gestione patrimoniale in Etf corrisponde a un profilo di rischio diverso e crescente: si va dalla linea 10, la più difensiva, alla 100, la più aggressiva. L'offerta di Postefuturo Investimenti è accessibile esclusivamente online, tramite un'area dedicata all'interno del sito poste.it, dove sono presenti tutti i dettagli dell'iniziativa.



