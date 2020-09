PosteMobile non funziona: milioni di utenti senza linea né connessione dati Problemi in mattinata per l’operatore mobile del gruppo Poste Italiane. Sui social impazza la protesta degli utenti. Mistero sull’accaduto di Biagio Simonetta

2' di lettura

Mattinata difficile per gli utenti telefonici di PosteMobile, l’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane. Il servizio è fuori uso in tutta Italia, con problemi diffusi che vanno dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza di Rete per navigare su Internet. Anche postemobile.it, il sito internet della compagnia telefonica è fuori uso. E il servizio clienti raggiungibile al numero 160 non è raggiungibile. Segno evidente che il problema è vasto.Tutto è iniziato attorno alle 11, da quanto si vede sul sito «downdetector», portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, che ha già raccolto migliaia di segnalazioni.

La protesta sui social

Anche su Twitter la situazione è analoga, con moltissimi utenti che stanno lamentando l’assenza totale del servizio: impossibile chiamare, inviare messaggi e navigare online. Mentre sulla pagina Facebook ufficiale, un vecchio post datato 30 giugno (fissato in alto dall’admin della pagina) negli ultimi minuti sta raccogliendo centinaia di messaggi di utenti che chiedono spiegazioni. «Buongiorno – scrive uno dei tanti utenti in cerca di spegazioni - qualcuno sa dirmi se oggi, 28 settembre 2020, c’è qualche guasto con Poste Mobile? Non si riesce a chiamare e ricevere telefonate, sul mio cellulare compare non registrato sulla rete, non si riesce a connettersi sul sito di Postemobile, non si riesce a chiamare il numero 160. Se qualcuno sa qualcosa ci faccia sapere, grazie. Un avviso sul sito di poste.it per far sapere ai clienti quando riprenderà il servizio sarebbe utile. Grazie».

Il mistero sull’accaduto

Difficile, al momento, capire cosa sia successo. Di certo, il guasto condiziona molti utenti. Secondo gli ultimi dati a disposizione, PosteMobile conta circa 4,5 milioni di utenti in tutta Italia. PosteMobile, giova ricordarlo, è un operatore Mvno (Mobile Virtual Network Operator) e cioè una compagnia di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile senza disporre di licenze per lo spettro radio e senza avere necessariamente tutte le infrastrutture di rete. Attualmente, i servizi di PosteMobile si poggiano su rete WindTre.

