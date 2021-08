Per gli incarichi di lavoro a tempo determinato assegnati Bruxelles chiede che le competenze acquisite dalle Pa non vadano disperse dopo il 2026 e continuino a contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa. Per questo viene fissata una riserva pari al 40% di posti nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto incarichi per almeno 36 mesi per lavorare al Pnrr

