Posto assicurato (o quasi) per i laureati in digitale. Ma cresce lo skill gap

Hr manager e non solo, evidentemente, se lo augurano, ma devono intanto fare i conti con una realtà che vede, per il triennio 2019-2021, una forbice netta fra figure richieste e figure effettivamente disponibili: la domanda è infatti stimata fra le 67mila e le 95mila unità, mentre il sistema formativo ne fornirà meno di 82mila (dato comunque in salita rispetto ai 73mila del triennio 2017-19), di cui due terzi diplomati e solo un terzo laureati. Nel 2018, questa la (parziale) buona notizia, il numero di laureati in discipline Ict è complessivamente aumentato del 14,5% rispetto all’anno precedente, e di questi circa 5.100 sono “specialisti” in informatica e ingegneria Informatica.

La tendenza è quindi positiva ma, ancora, i 9.300 laureati stimati per quest’anno non sono assolutamente sufficienti a soddisfare un fabbisogno in forte crescita, e generano un “buco” nelle aziende di oltre 5mila figure specializzate. Dal lato dell’offerta, in ogni caso, le prospettive non mancano: un diplomato in materie tecnologiche su due trova lavoro entro sei mesi dal termine degli studi, anche se per un impiego a bassa qualificazione, limite che secondo gli autori dello studio riflette uno scenario di insufficienti progetti di innovazione digitale (sia di processo che di prodotto) e la scarsa sensibilizzazione da parte della scuola nell’orientare i ragazzi verso lauree specialistiche che garantiranno loro un lavoro certo.

Completare gli studi universitari in discipline strettamente legate al digitale, in altre parole, è sinonimo (o quasi) di sicuro impiego; peccato che si parta da una situazione in cui solo un terzo dei diplomati Ict prosegue oggi il proprio percorso di formazione all’università, contro una media nazionale (comprendente tutti gli indirizzi di scuola superiore) del 50,3%.