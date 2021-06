Posto fisso che passione, il trapianto fallito dei consiglieri indipendenti

Deve essere chiaro che l’indipendente non è una persona estranea all’andamento aziendale e, in tal senso, non meritano attenzione né gli atteggiamenti alla Torquemada (tipici, ad esempio, di chi subisce molto le influenze “americane”), né quelli dotati di nessuna efficacia sostanziale (credo che a tutti sia capitata la sventura di incontrare persone che parlano a lungo senza dir nulla, con ciò inficiando non poco il normale andamento delle riunioni).

La regola delle “3 E” (efficacia, efficienza ed effettività) dovrebbe sempre rappresentare una bussola da seguire nello svolgimento dei lavori consiliari: in cui, invece, emergono troppe volte atteggiamenti poco rispettosi del ruolo e più attenti al mantenimento dello stesso.

Il mancato esercizio del ruolo porta, naturalmente, a uno strapotere degli esecutivi e del management che, non trovando i giusti contrappesi, trasformano il Cda da luogo di discussioni, ove si forma (dovrebbe formare) la volontà aziendale, in luogo in cui si prende atto, in modo sostanzialmente adesivo, delle decisioni prese in altre stanze e frutto, nella migliore delle ipotesi, di accordi tra il management e il Ceo.

In e con ciò decretando la fine, davvero ingloriosa, della indipendenza degli indipendenti.

Probabilmente, non ha più senso parlare di “indipendenti” e di continuare a scimmiottare Paesi con culture e storie diverse dalle nostre: sarebbe il caso di mettere da parte la categoria (che sempre di più si sta trasformando in casta) dei consiglieri “indipendenti” e di creare la nuova (e rara) categoria dei consiglieri “autonomi”: se all’autonomia, poi, si aggiungessero anche preparazione e trasparenza comportamentale, le regole di corporate governance sarebbero davvero in linea con gli obiettivi della creazione di valore durevole nel tempo.