Potenza Race, arriva il primo pneumatico semi-slick di Bridgestone sviluppato appositamente per la pista

A giugno 2022, Bridgestone inizierà a vendere il nuovo pneumatico semi-slick Potenza Race, omologato per la circolazione su strada ma costruito principalmente per chi ama mettere alla prova la propria supercar in pista. Il modello “Race” è l’ultima aggiunta alla linea di pneumatici Potenza, basata sulla ricca esperienza di Bridgestone in Formula 1, ed è stato precedentemente montata come primo equipaggiamento sulla supercar Lamborghini Huracan STO e sulla Seat Leon Cupra.

Gli pneumatici sono stati testati dagli esperti del TÜV SÜD e confrontati con concorrenti diretti, ovvero Goodyear Eagle F1 Supersport R, Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect e Pirelli P Zero Trofeo R, presso il sito di prova Bridgestone vicino a Roma e anche sul circuito di Nardo . Nei test,il nuovo pneumatico semi-slick di Bridgestone ha consentito di ottenere il miglior tempo sul giro, Allo stesso tempo ha permesso alla vettura di frenare in un minor spazio sull'asciutto, rispetto alle gomme sul mercato. In termini di durata in pista si è pizzato al secondo posto, dietro solo alle Eagle F1 Supersport R di Goodyear.

Le nuove gomme Bridgestone presentano un battistrada asimmetrico con diverse zone esterne ed interne, progettate per migliorare la stabilità laterale sull’asciutto e le prestazioni di frenata, garantendo al contempo un utilizzo adeguato anche su strade bagnate. Le pareti angolate delle scanalature migliorano la rigidità laterale del battistrada e riducono la deformabilità dei tasselli, mentre gli pneumatici dell’asse posteriore presentano un design speciale con una nervatura della spalla più grande per una migliore qualità di guida e spazi di frenata sull’asciutto più brevi. Gli pneumatici presentano anche un profilo ottimizzato che aumenta la zona di contatto e migliora le prestazioni ini frenata, oltre ad agevolare il controllo della vettura alle alte velocità. Inoltre, la speciale mescola è stata realizzata utilizzando un nuovo processo di compounding progettato per migliorare il controllo delle reazioni chimiche.

Il Potenza Race è stato sviluppato utilizzando la tecnologia di simulazione virtuale per creare e testare una versione digitale dello pneumatico e prevedere come si sarebbe comportato in varie condizioni prima della prototipazione. Grazie a ciò, gli ingegneri possono testare molte più opzioni nella realtà virtuale e il tempo necessario per lo sviluppo può essere ridotto fino al 50%. Inoltre, poiché sono necessari meno prototipi fisici, si riduce l’uso delle risorse, il che è vantaggioso dal punto di vista ambientale.

Bridgestone Potenza Race è sviluppato e prodotto in Europa. La linea includerà 13 misure popolari che vanno da 17-20 pollici di diametro, progettate per le auto sportive più utilizzate dagli appassionati di “track day”.