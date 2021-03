Potere e responsabilità crescenti delle banche centrali di Leonardo Becchetti

(Bloomberg)

Non c’è nulla di peggo che applicare alla lettera ricette vecchie, elaborate in situazioni storiche diverse, per problemi e situazioni nuove. Quando abbiamo lanciato qualche tempo fa il dibattito apparentemente provocatorio della “cancellazione” del debito pubblico (idea poi sottoscritta da più di cento colleghi europei) abbiamo avuto molte reazioni critiche.

Oggi molti commentatori stanno via via riconoscendo che, senza dichiararlo pubblicamente, le banche centrali stanno cancellando (sterilizzando) di fatto porzioni importanti del debito pubblico dei Paesi (mediamente un quarto del debito totale a livello mondiale), come evidenziato su «Il Sole 24 Ore» del 5 marzo da un pezzo ben documentato di Maximilian Cellino, e dispongono di poche alternative alla “giapponesizzazione”, come sottolineato in una recente analisi dell’agenzia «Reuters» (Ecb faces tricky balancing act after pandemic debt surge).

Scegliere questa via è infatti inevitabile per mantenere l’attuale situazione di tassi zero o negativi sui mercati, evitare che la pandemia generi effetti insostenibili sulle generazioni future e distorsioni sullo stimolo alla ripresa. Le modalità con cui le banche centrali stanno realizzando questo obiettivo, come è noto, è acquistare sul secondario titoli di debito pubblico dei Paesi, restituire ai Paesi stessi i guadagni da interesse e riacquistare a scadenza lo stesso ammontare di titoli.

La risposta alla pandemia ci ha insegnato cose nuove e ci traghetta in un mondo che non sarà uguale a quello precedente.

Come è accaduto sul mondo del lavoro con la digitalizzazione così è per le politiche monetarie, fiscali e le banche centrali.