Potere, informazione e diritti: una bussola per orientarci meglio

Può essere l’anonima e forse per questo ancor più drammatica immagine di un bimbo senza vita sulla spiaggia, ma anche il volto di uno degli uomini più potenti della Terra, oscurato durante la diretta di un comizio per impedire la diffusione di plateali falsità. È ancora il tentativo (sterile) di espugnazione della sede della democrazia americana, sull’onda dei messaggi propagatisi in modo incontrollato sui social network.

Di fronte a questi continui interrogativi, il volume di Carlo Melzi d’Eril, Giulio Enea Vigevani fornisce la chiave di volta per la risoluzione di ogni problema.

Può avere diverse declinazioni, ma sempre la si trova nella riscoperta delle necessarie garanzie, che nel dissidio dei contrapposti valori in gioco costituiscono esse stesse valori e punti di riferimento.

Deve dunque esistere, nell’individuazione del potere, un criterio che ne stabilisca il giusto e corretto esercizio, come nel campo del diritto e della giustizia è centrale la nozione di “giusto processo”, e come ancora la diffusione delle notizie non può prescindere da una giusta informazione. E non importa che questo anelito di giustizia non rappresenti mai un postulato scontato, ma sempre un traguardo da conquistare per il tramite di altri valori. L’importante è il metodo, l’interrogarsi per risolvere, la ricerca socratica che dà senso alla vita stessa. Quali sono dunque le garanzie, gli ineludibili valori di riferimento per l’informazione?

Tra questi spicca in primo luogo la trasparenza, anche quando, come ricordano gli autori, la stessa è “difficile”. Trasparente è tutto ciò che non è opaco, è il coraggio di non trascurare nessun dettaglio qualificante, di mettere in risalto non soltanto la luce, ma anche le ombre stesse. Il valore della trasparenza dell’informazione è esponenzialmente aumentato con la diffusione di Internet, poiché la diramazione delle notizie in rete impone, oltre a una dose supplementare di distacco emotivo («il disincanto che serve per la rete»), l’adozione di misure ulteriori di protezione. A tal fine, lo Stato dovrebbe attivarsi per cercare di ridurre l’anonimato sul web, eventualmente anche introducendo un diverso trattamento tra chi palesa e chi cela la propria identità («sei libero, ma dimmi chi sei»). Solo attraverso la trasparenza, in effetti, potremo dare all’informazione il suo vero volto, ottenendo un sistema in grado di comporre con lealtà e fairness poteri (reali o pretesi tali) e diritti.