Potevano mancare gli Nft?

Nel caldo agosto del 2022, Tiffany annuncia la prossima vendita di 250 ciondoli per i possessori di token non fungibili CryptoPunk. E Alexandre Arnault stesso, appassionato del genere e possessore del numero 3167, realizza il suo: è un ciondolo in rosa e smalto, riprende il suo Pfp (Photo for Profile, la sua immagine profilo che è essa stessa un Nft) realizzato con CryptoPunk, con gli occhi che sono uno zaffiro e un rubino del Mozambico taglio baguette e l'orecchino con diamante giallo. Complicato? I 250 ciondoli-profilo (che saranno poi realizzati dalla maison e inviati ai proprietari-acquirenti) sono venduti a una media di 50mila dollari ognuno e nel giro di 20 minuti, per un totale di circa 12,5 milioni di dollari di ricavi.

8/13 10/13 Menu