Povertà educativa, Italia spaccata in due: al Sud allarme asili nido, Pnrr a rischio

Sono tutti al Sud i territori che hanno un’offerta di asili nido inferiore a 10 posti ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni: Ragusa, Caltanissetta, Cosenza, Caserta. E non arrivano al 20% nelle aree di Crotone, Trapani e Reggio Calabria, contro l’80% di molte zone del Nord, gli edifici scolastici dotati di accorgimenti per il risparmio energetico. È un’Italia che sembra tagliata in due con l’accetta - da una parte il Settentrione e le città, dall’altra il Meridione e le aree interne - quella che emerge dal rapporto annuale dell’Osservatorio sulla povertà educativa #conibambini promosso da Con i Bambini e Openpolis nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e presentato a Roma il 13 dicembre.

Sotto la lente le misure del Pnrr

Quest’anno il rapporto, che contiene focus e mappe dedicate alle 20 regioni italiane, ha indagato proprio le misure del Pnrr su tre aspetti chiave: asili nido, edilizia scolastica, lotta alla dispersione. Ai nidi e alle scuole dell’infanzia il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina 4,6 miliardi di euro, con l’obiettivo di creare circa 264.480 nuovi posti per la fascia di età 0-6 anni. La parte più cospicua è assegnata attraverso un nuovo bando da 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati agli asili nido.

Il rischio di asili nido fantasma

Ma non si parte tutti dallo stesso punto e i ritardi sono tali da aver costretto il Governo a correre i ripari rinviando alcune scadenze, come anticipato dal Sole 24 Ore, . A Catania nel 2020 i posti nido erano solo 7,5 ogni 100 bambini, la media italiana è del 27,2%, mentre l'obiettivo Ue fissa la soglia minima al 33 per cento. Se l'offerta nei Comuni polo - quelli baricentrici per i servizi - mediamente supera la soglia del 33%, nei Comuni di cintura si attesta attorno al 25%, mentre in quelli periferici e ultraperiferici non raggiunge il 20%. E spesso sono proprio i territori più carenti di servizi, in particolare al Sud, a mostrare le maggiori difficoltà nel presentare progetti. Sono tre le Regioni con meno candidature rispetto al plafond iniziale del bando nidi: Basilicata, Molise e Sicilia.

Scuole green: Bergamo all’86,5%, Crotone al 16,5%

La forbice si riapre guardando alle scuole oggi dotate di almeno un accorgimento per il risparmio energetico: in media sono il 57,5% di tutti gli edifici, ma si va dall’86,5% della provincia di Bergamo al 16,5% nel crotonese. In generale, le percentuali sono superiori all’80 per cento nelle province di Bergamo, Padova, Lecco, Sondrio e Vicenza e non arrivano al 20% nei territori di Crotone, Trapani e Reggio Calabria. Il Pnrr fissa come target la costruzione di 410mila metri quadrati di nuove scuole entro il 2026, con una riduzione dei consumi di energia del 50%. Circa 1,2 miliardi sono stanziati per il piano di sostituzione delle scuole e il 42,4% delle risorse del Piano sono destinate alle regioni del Mezzogiorno. Ma gli enti locali di 6 regioni sono comunque al di sotto dello stanziamento inizialmente previsto.

Anche per gli abbandoni Sud in testa

L’Italia è terza nell’Unione europea per quota di giovani che hanno lasciato il percorso formativo prima del diploma o di una qualifica professionale. Gli abbandoni precoci nel 2021 sono stati il 12,7%. Per il 2026 il Pnrr punta a ridurli al 10,2% e stanzia 1,5 miliardi per ridurre divari educativi e dispersione: il 51,2% della prima tranche da 500 milioni di euro è destinato agli istituti scolastici di Sud e Isole (su 3.198 totali), dove gli abbandono sono più elevati e gli apprendimenti inferiori. Basta un dato: il 90% dei primi 20 territori con bassi apprendimenti in italiano in terza media si trovano nel Mezzogiorno.