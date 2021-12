Povertà energetica: il Banco dell’Energia lancia il suo Manifesto. Otto italiani su 10 preoccupati dal caro bollette

La ricerca Ipsos

Quanto alla ricerca Ipsos “Gli italiani e la Povertà Energetica” realizzata per Banco dell'Energia, i dati sono eloquenti: oltre la metà degli italiani (il 56%) non può permettersi lussi o ha una posizione sociale in discesa, o ancora arriva a fine mese con difficoltà, o addirittura vive con meno del necessario. La fotografia scattata dall’Ipsos mostra poi come quasi 3 italiani su 4 convivano con il timore di non riuscire ad affrontare qualche spesa: in particolare, il 45% ha paura di non poterne fronteggiare una imprevista, mentre il 19% il pagamento delle bollette (un dato che sale al 31% tra coloro che hanno un tenore di vita basso). Circa 8 italiani su 10, poi, si dicono preoccupati dal caro bollette, e il 32% è «molto» preoccupato. La preoccupazione è più elevata tra coloro che vivono al Sud e sulle Isole e già temono di non poter sostenere alcune spese ordinarie, indipendentemente dagli aumenti dell'energia, i quali costituirebbero un ulteriore aggravio della loro condizione.

Il sostegno alla povertà energetica giudicato prioritario

Un intervento a sostegno delle situazioni di povertà energetica nella propria comunità locale è poi considerato in qualche misura utile dal 71% degli intervistati, soprattutto al Centro e al Sud. Le famiglie in condizione di povertà vengono indicate come il principale destinatario di questo sostegno.A questi dati, come rilevato da Patuano, va aggiunta anche la questione della mappatura e della misurazione della povertà energetica. Secondo la ricerca, infatti, gli italiani non hanno una grande familiarità con questa definizione. Il 73% di loro non sa di cosa si tratta. Ma, dopo aver ricevuto una spiegazione del concetto, dimostrano di avere molto a cuore questo problema: per il 96% degli intervistati è un tema che riguarda il nostro Paese (e per il 53% in modo importante).