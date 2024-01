Colpo di pistola a Capodanno, Pozzolo sospeso dal gruppo di FdI alla Camera

Uno dei presenti già sentiti dai carabinieri, ha dichiarato di essersi ritrovato a tu per tu con la canna della pistola. «Stavo raccogliendo i bicchieri per portarli in cucina. A un certo punto ho notato Pozzolo con l’arma in mano. Devo dire che, da quanto era piccola, ho pensato fosse un accendino. Il deputato, in quel frangente, era da solo. Poi mi è sembrato che il caposcorta di Delmastro (Pablito Morello, suocero del ferito, ndr) gli sia andato vicino. Io mi sono accostato, ma solo per girare intorno a un tavolo e cercare gli ultimi bicchieri». Ed ecco lo sparo. Accanto all’uomo si trovava Campana, che è stato raggiunto dal proiettile a una coscia. Il testimone però riferisce di non essere in grado di affermare se se l’arma fosse ancora in mano al parlamentare o a qualcun altro.

Si attende il responso dello stub, possibile perizia balistica

Altri partecipanti alla festa invece non hanno dubbi. Una risposta definitiva potrebbe essere fornita dallo stub, il test per la ricerca di residui di polvere da sparo che è stato eseguito su Pozzolo, ma i risultati non saranno a breve termine. In attesa dell’esito dello stub, gli investigatori potrebbero già nei prossimi giorni affidare una consulenza balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile. Al momento, comunque, non dovrebbe essere imminente la convocazione in procura del parlamentare per essere interrogato.

