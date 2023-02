Ppe annulla vertice di Napoli dopo parole di Berlusconi su Zelensky. Ira di Forza Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo». Così il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter. «Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Ue», aggiunge Weber.

FI: inaccettabile Weber intervenga su vita partito

Dura la reazione di Forza Italia. «Dentro Forza Italia esiste una sola linea e respingiamo - come abbiamo sempre fatto - ogni maldestro tentativo di dividerci. Ci auguriamo, innanzitutto come italiani, il chiarimento del malinteso e un ravvedimento di Manfred Weber, al quale chiediamo di non intervenire più. Il tema non è unicamente l’annullamento degli ’Study days’, facendo un torto non solo a un partito ma all’Italia, ma anche la volontà di entrare nella vita interna di un partito, imponendo o escludendo i leader dello stesso. Questo è inaccettabile. Gli ’Study days’ sono una scusa”. Così i capigruppi parlamentari di FI, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo.

Ucraina, Berlusconi: "Se fossi premier non avrei mai incontrato Zelensky"

Tajani: non condivido rinvio della riunione Ppe a Napoli

Replica piccata anche da parte del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo la decisione del Ppe di annullare il vertice di Napoli: «Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Fi hanno sempre votato come il Ppe sull’Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe».

Berlusconi: Ppe apra subito tavolo per pace



E sulla questione interviene polemico lo stesso Berlusconi, contrattaccando: «Con il mondo sull’orlo di una guerra nucleare tra Russia e i Paesi della Nato, io vengo criticato perché sto chiedendo che insieme ai sostegni per l’Ucraina, da sempre condivisi e votati da Forza Italia, si apra immediatamente un tavolo per arrivare alla pace. Questo è un dovere per un partito come il Ppe. Ritengo che il tema non sia più rinviabile e chiedo che venga messo subito all’ordine del giorno nelle riunioni del Ppe». Così il presidente di FI su Facebook.