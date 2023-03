Prada apre il primo caffè a Londra: il lusso guarda sempre più al cibo raffinato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prada fa il bis a Londra. Non di borsette, scarpe e capi esclusivi, ma di pasticcini e tramezzini. Dopo lo sbarco a Mayfair di Marchesi 1824, gloriosa pasticceria milanese finita sotto l'ombrello di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, con il primo locale fuori d'Italia, la casa del lusso inaugura il Prada Caffè. È la prima volta che Prada, dove di recente è arrivato il super-manager Andrea Guerra alla guida, debutta nella ristorazione con il suo nome (l'esempio più simile è il Bar Luce dentro la Fondazione a Milano, ma non ha il nome dell'azienda).

Prada dentro Harrods

Il Prada Caffè è dentro ai grandi magazzini Harrods: lo stile del locale, che sarà aperto dal 31 marzo fino al 7 gennaio 2024, riflette il marchio: pareti, soffitti, i divani e le poltroncine rivestite in velluto sono tutti nel delicato verde Prada, ormai divenuta la tonalità del marchio, mentre i pavimenti a scacchi bianchi e neri sono un richiamo al negozio nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano, il primo storico punto vendita della “Valigeria Fratelli Prada”. Tutte le stoviglie, tazzine, teiere, piatti, vassoi e bicchieri in cristallo soffiato, sono decorate con il “triangolo”, il famosissimo e ricercato logo Prada.

Un Caffè all’inglese: risotti e mozzarelle

Agli italiani il nome caffè evoca l'idea del bar, ma il Prada Caffè è in realtà nell'accezione inglese di Cafè: un piccolo ristorante. Il menu del nuovo locale copre infatti l'intera giornata, dalla colazione all'aperitivo serale, ed è ispirato alla cucina italiana: i classici tramezzini per un pranzo veloce vanno a braccetto col risotto, il piatto milanese per antonomasia, e a prodotti tipicamente tricolori come la mozzarella di bufala. I dolci, visto che a gestire la ristorazione è comunque Marchesi, sono comunque l'elemento dominante: la pasticceria, esposta su uno scenografico bancone centrale e nella parete retrostante, è una selezione di creazioni di alto livello.

Un locale da Paperoni di Knightsbridge

Tutto il locale è pensato per attrarre la clientela più facoltosa, a partire dalla collocazione: non è all'ingresso principale, quello delle masse di turisti in pellegrinaggio a Londra, che affollano tanto e spendono poco; ma sul più riservato ingresso posteriore di Hans Road, dove affacciano gli appartamenti milionari dei paperoni di Knightsbridge. La mossa di Prada conferma una tendenza recente del lusso, quella di allargarsi al mondo del cibo: poche settimane prima dell'inaugurazione del Prada Caffè, il concorrente francese Louis Vuitton aveva aperto, sempre dentro Harrods, una pasticceria temporanea dove vendeva gli eclair (versione parigina dei bignè italiani) griffati con monogramma LV.