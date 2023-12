Prada Beauty trasforma Rinascente Roma Tritone per le Feste

Il make-up

Prada Color è stato creato in sinergia con la moda. I rossetti offrono due visioni del finish matte, ispirate alle labbra opache viste sulle passerelle Prada sin dalla prima sfilata prêt-à-porter del marchio nel 1988. Attingendo all’archivio moda Prada, che contiene più di 27.000 tessuti e fantasie, le palette di ombretti mostrano una selezione dei pigmenti in finish dinamici. La collezione è potenziata dalla tecnologia con le Smart Tech-Xtures progettate per fornire un effetto versatile, sfumabile e traspirante ma curativo nel tempo.

E poi ci sono gli strumenti di bellezza. Come i pennelli versatili disegnati dai truccatori Prada del brand e creati da produttori di arti figurative. Ispirate alla pelliccia sintetica, le fibre sono realizzate a mano una ad una per fornire un’applicazione del trucco ad alta prestazione, sensorialità e durata. Il manico è in ottone ultraresistente.

Due make-up artist, fisico e digitale

Per comunicare una visione che collega le dimensioni fisicoa e digitale Prada ha nominato due talenti ufficiali del brand: un makeup artist creativo globale, Lynsey Alexander, e un e-makeup artist, Ines Alpha, per creare un dialogo creativo arricchente, esplorando l’apice della vita reale e digitale in relazione a Skin and Color. Le palette e la comunicazione sono realizzate attraverso l’intelligenza collettiva, dando vita alla prima collaborazione di un brand di moda con un artista fisico e uno digitale per realizzare una collezione beauty. I due makeup artist del marchio “phygital” (fisico + digitale) svolgono una parte integrante dello sviluppo del colore, utilizzando la loro visione e competenza per rafforzare l’unicità del marchio.

La beauty-tech

Infine, i servizi beauty-tech integrano l’esperienza umana con l’innovazione tecnologica per condurre analisi avanzate della pelle, rivelando la sua condizione attuale e il suo potenziale di ottimizzazione. Questi servizi sono guidati da software brevettati con visualizzazioni approfondite, consentendo una decodifica profonda della pelle e svelando approfondimenti sul potenziale non sfruttato.

Il primo, il Prada Skin Decoder, è progettato per scomporre ed illustrare i segni clinici della pelle – le cui capacità di adattamento sono al centro della metodologia di Prada – rivelando al contempo le vere necessità. Sviluppato in collaborazione con L’Oréal Research and Innovation, il dispositivo all’avanguardia di Prada utilizza algoritmi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, incorporando reti neurali di machine learning, per valutare numerosi parametri della cute fornendo approfondimenti per ottimizzarla attraverso le formulazioni di Prada.