Prada chiama il settore del lusso a discutere la società sostenibile del futuro

La conferenza ha sollevato il sipario anche su un contributo di ricerca. Uno studio dello Yale Center for Customer Insight assieme al Prada Group che esamina l’atteggiamento dei consumatori di fronte della sostenibilità. La conclusione: la sensibilità al problema e inter-generazionale, con interpellati tra i 18 e gli 88 anni di età che concordano nel mostrarsi disposti a pagare piu cari i prodotti del segmento del lusso se rispondono davvero a requisiti etici.

Le tavole rotonde che si sono susseguite durante l’appuntamento hanno offerto altri interventi di spicco. Da Amale Andraos, rettore della Graduate School of Architecture, Planning and Preservation della Columbia University, a Richard Armstrong, presidente del Museo e della Fondazione Guggenheim; da Mariarosa Cutillo, responsabile delle partnership strategiche dello United Nations Population Fund a Kent Larson, direttore della divisione City Science al MIT Media Lab. In sala ancheil collegamento dall’Italia con Livia Pomodoro, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Cutillo, in particolare, ha denunciato la strada tuttora da percorrere sulle emergenze sociali legate a una societa' inclusiva portate alla ribalta nel dibattito. «Non si stia facendo abbastanza su uno degli obiettivi centrali dell'Onu, quello di non lasciare indietro nessuno. Non riusciamo a rendere visibile una vasta parte delle popolazione».

Kate Crawford, della New York University, e Raffaella Cagliano del Politecnico di Milano hanno da parte loro affrontato gli interrogativi etici e sociali in cerca di risposta sollevati dagli sviluppi nell'intelligenza artificiale e nell’hi-tech, dove in gioco è maggior trasparenza e senso di responsabilità.