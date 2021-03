Prada, la Cina e l’e-commerce (triplicato) sollevano i conti Il gruppo ha chiuso il 2020 con ricavi per 2,4 miliardi di euro, in calo del 24%. Ma a fine anno Cina, Russia e Medio Oriente hanno superato i dati del 2019 di Giulia Crivelli

Il gruppo ha chiuso il 2020 con ricavi per 2,4 miliardi di euro, in calo del 24%. Ma a fine anno Cina, Russia e Medio Oriente hanno superato i dati del 2019

Passione divorante per la montagna, fascinazione per il mare: sono le confessioni fatte due giorni fa da Miuccia Prada presentando la collezione Miu Miu, al centro di un cortometraggio girato sulle Dolomiti. «Mi sono divertita molto a bordo di Luna Rossa quando, prima delle restrizioni e della partenza per la Nuova Zelanda il team si allenava a Cagliari», ha detto la stilista rispondendo a una domanda sulla Coppa America.

Nelle acque di Auckland il team costruito da Prada (con Pirelli tra i main sponsor) sta sfidando i detentori del più antico trofeo sportivo al mondo, Emirates Team New Zealand. A ieri il punteggio era uno pari, nella notte italiana tra oggi e domani sono in programma altri due match e la coppa andrà a chi arriverà per primo a sette vittorie. La sfida in sé, resa possibile dal successo di Luna Rossa nella Prada Cup, le regate tra gli sfidanti a Emirates, è già un ottimo modo per iniziare il 2021, specie dopo l'annus horribilis dei marchi globali della moda e del lusso.

I ricavi del Gruppo Prada sono scesi del 24% a cambi costanti a 2,423 miliardi, in linea con le perdite (medie) della maggior parte delle aziende del settore. Ma il dato va, letteralmente, spezzato: nel secondo semestre il calo del fatturato è stato “solo” dell'8% e in alcuni mercati, come Cina, Russia e Medio Oriente, a partire da ottobre le vendite hanno superato i dati del 2019.

Mentre continuano a soffrire Europa e Stati Uniti. Da qui il cauto ottimismo di Patrizio Bertelli, indipendentemente da Luna Rossa (che dà il nome alla collezione più sportiva, e di grande successo, del marchio Prada): «Siamo riusciti a raggiungere buoni livelli di redditività e a generare un importante flusso di cassa, migliorando la posizione finanziaria – ha commentato l'ad del gruppo Prada – . I risultati ci fanno affrontare con fiducia lo sviluppo che ci attende non appena terminerà la fase più critica della pandemia».

Tornando ai dati, sempre “spezzando” l'anno: l'ebit dell'intero 2020 è stato di 20 milioni,quello del secondo semestre di 216; il risultato netto, rispettivamente, negativo per 54 milioni e positivo per 126. A fronte di 122 milioni di investimenti, il capitale circolante netto è sceso del 5% a 667 milioni, mentre la posizione finanziaria netta, alla fine di dicembre 2020, era negativa per 311 milioni, in miglioramento rispetto ai -406 del dicembre 2019.