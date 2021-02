Prada Cup alle battute finali. Sarà Luna Rossa a far rinascere la Coppa America? Inizia la fase finale della serie dedicata alle selezioni degli sfidanti per la 36ma America's Cup. Le ultime regate determineranno (al meglio di 7 in un massimo di 13 match), il candidato ad affrontare i vincitori dell'ultima edizione, Emirates Team New Zealand di Alex D'Agosta

Sarà Italia o Gran Bretagna? Luna Rossa o Ineos Team Uk? Non è tempo di nazionali di calcio, ma di rappresentanze non meno eccellenti nello sport che ha più esaltato regnanti e potenti di tutto il mondo. Sabato alle 4 di mattina (ora italiana) ad Auckland inizia infatti la fase finale della neonata Prada Cup, la serie dedicata alle selezioni degli sfidanti per la 36ma America's Cup. In altre parole, avranno luogo le ultime regate che determineranno (al meglio di 7 in un massimo di 13 match), il candidato ad affrontare i vincitori dell'ultima edizione, Emirates Team New Zealand, contendendogli non solo una prestigiosa vittoria, ma soprattutto il diritto a ospitare e occuparsi dell'organizzazione dell'edizione successiva, influendo significativamente sulle regole tecniche e sportive, come da tradizione.

L'America's Cup infatti è un “gioco” complicato, costoso, ambito e ammirato proprio per le sue tante complicazioni e contraddizioni. Sportivo ma anche (a volte troppo) selettivo. Equo ma (di solito) poco equilibrato. Una gara per super ricchi, per super potenze perché i costi sono alti e, salvo rari casi, i “ritorni” negli investimenti non sono così immediati ed evidenti come in discipline con interessi più di massa e una copertura mediatica capillare.

Per questi e altri motivi, è bello ricordare che, nonostante la “vecchia brocca” sia stata messa in palio nel 1851 ai tempi della Regina Vittoria, dieci anni prima dell'unità d'Italia e quarantaquattro anni in anticipo rispetto ai primi Giochi Olimpici dell'era contemporanea, resista comunque nel tempo rappresentando il trofeo sportivo attuale più antico di sempre.

Alla ricerca dell’interesse perduto

Tornando alla sfida fra nazioni, che in realtà è fra “club”, a questo giro possiamo dire che anche se i partecipanti sono stati pochi, gli sforzi non sono stati tuttavia vani per progredire nella tecnologia e nella qualità dell'evento. La vela ha una percezione nel pubblico non sempre di pieno interesse o di facile comprensione: per seguirla e apprezzarla, una volta, serviva tanta passione e conoscenza regolamentare approfondita. Da alcuni anni a questa parte, invece, e mai come ora, la sua evoluzione ha puntato prima sulla velocità ma, oggi, anche sulla manovrabilità persino in condizioni estreme, riportando la sfida su un altissimo livello tecnico e umano. Fino a quindici anni fa, infatti, si potevano contare i centimetri di separazione negli incontri più ravvicinati, per poi però misurarsi con regate lente e spesso decise e quindi irreparabili a causa anche di errori minuscoli. Passando per barche veloci ma distanze abissali (l'era dei primi catamarani “volanti”, per intendersi), si è raggiunto un livello di “maturazione” accettabile in questa generazione di competizioni, dove le barche devono sempre cercare di staccarsi dall'acqua e raggiungere velocità un tempo inimmaginabili, anche triple rispetto a quella del vento, ma con la possibilità di essere molto più “guidate” di prima nonostante velocità anche superiori a 90 chilometri all'ora.

Unendo prodezze tecnologiche a un format di gare più brevi e intense, adesso, queste regate in particolare, che si sono concretizzate solo dai primi incontri degli AC75 in competizioni ufficiali lo scorso dicembre nella Christmas Race, sono finalmente belle da vedere. Sono finalmente “televisibizzabili”. Interessanti da vedere, insomma, anche se la scelta oraria non è delle più felici.