Prada e Dorchester Industries lanciano un corso triennale per artisti di colore

Un passo importante della strategia di Prada

Per Malika Savell, Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer per Prada North America, la nascita del programma è un traguardo importante. «Il gruppo Prada è orgoglioso di collaborare con l'artista e innovatore sociale Theaster Gates con il quale condivide una missione: consentire che la prossima generazione di creativi e designer possa beneficiare delle competenze, della rete di contatti e del sostegno necessari per rafforzare la propria influenza artistica e la propria crescita professionale». «Il Dorchester Industries Experimental Design Lab rappresenta uno strumento fondamentale per far sì che le grandi aziende creative possano accogliere talenti che le arricchiscano con le loro esperienze e una cultura eterogenea», aggiunge Lorenzo Bertelli, Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility del gruppo Prada.

Il legame con Rebuild

In collaborazione con Rebuild Foundation di Theaster Gates, i premiati e designer che aderiranno al programma avranno l'opportunità di partecipare alla programmazione pubblica del Retreat – l'ultima iniziativa della Rebuild Foundation, che offre agli artisti spazio per collaborare e creare – rafforzando i legami tra i designer e le comunità locali nell'ambito della missione dell'organizzazione, volta a valorizzare gli artisti del South Side. Il primo gruppo di premiati sarà selezionato e annunciato a ottobre 2021.

Come si muove Dorchester Industries

Il dipartimento di progettazione e produzione del Theaster Gates's Studio ha una duplice missione: da un lato, creare prodotti esteticamente belli e densi di significato; dall'altro, formare giovani nel campo dell'edilizia e delle discipline creative. I borsisti di Dorchester Industries, con i loro progetti, contribuiscono alla rivitalizzazione culturale e artistica di comunità in quartieri disagiati.

L’impegno di Theaster Gates

Theaster Gates, classe 1973, vive e lavora a Chicago. Le sue opere si concentrano sulla teoria dello spazio e sullo sviluppo del territorio, sulla scultura e sulla performance. In tutti gli aspetti del suo lavoro, si confronta con il concetto di spazio nero come esercizio formale, definito dal desiderio collettivo, dall'azione artistica e dalle tattiche di un approccio pragmatista. Gates è professore all'Università di Chicago presso il Dipartimento di Arti Visive e presso la Harris School of Public Policy e ricopre i ruoli di Senior Advisor per l'innovazione culturale e Advisor del Dean. Ha recentemente realizzato mostre e performance presso TANK Shanghai a Shanghai (2021); Prada Rong Zhai a Shanghai (2021); Palais de Tokyo a Parigi (2019); Sprengel Museum a Hannover (2018); Kunstmuseum a Basilea (2018); National Gallery of Art a Washington D.C. (2017); Art Gallery of Ontario in Canada (2016); Fondazione Prada a Milano(2016) e Whitechapel Gallery, a Londra(2013). Gates ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui l'Artes Mundi 6 Prize (2017); la Légion d'Honneur (2017); il Nasher Prize for Sculpture (2018); l'Urban Land Institute, J.C. Nichols Prize for Visionaries in Urban Development (2018); il World Economic Forum Crystal Award (2020) e una Honorary Fellowship dal Royal Institute of British Architects (2021). Nel 2021 Gates è inoltre entrato a far parte dell'American Academy of Arts and Letters.