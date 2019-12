Prada e L’Oréal siglano maxi accordo di licenza per cosmesi e profumi La licenza pluriennale decorrà dal 1° gennaio 2021 e riguarderà il marchio principale del gruppo guidato da Patrizio Bertelli

Prada e L’Oréal hanno annunciato la firma di un contratto pluriennale di licenza per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti cosmetici di lusso a marchio Prada (nella foto, un momento della sfilata della collezione primavera-estate 2020). L’accordo – si legge in una nota – permetterà alle due aziende di unire le rispettive competenze in ciascuno dei settori nei quali operano.

Il commento del ceo di Prada

Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, ha commentato molto positivamente l’accordo: «L'Oréal è leader internazionale nel mondo del beauty. Il suo prestigio e la sua esperienza lo rendono il partner ideale per sviluppare al meglio il potenziale di Prada attraverso nuovi progetti, facendo leva sulla già consolidata identità del brand nel settore delle fragranze, per dialogare con una clientela più ampia in tutto il mondo».

Il commento del colosso francese

Di analogo tenore il commento di Cyril Chapuy, presidente di L'Oréal Luxe: «Siamo molto soddisfatti di aver firmato questo accordo di licenza con Prada, uno dei player più rispettati nell'industria globale del lusso. Simbolo di eccellenza e avanguardia, la filosofia unica e non convenzionale del marchio Prada è apprezzata dai consumatori di tutto il mondo. Questa licenza sarà per L'Oréal Luxe il completamento ideale del suo portfolio di brand iconici».

I tempi

L'accordo di licenza, ottenute le eventuali approvazioni delle autorità competenti, avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021.