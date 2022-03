Prada e l’Unesco rafforzano l’impegno a favore della tutela degli oceani

Lo sviluppo di Prada, tra crescita e sostenibilità

Con l’annuncio di oggi, si conferma l’impegno parallelo di Prada: da una parte lo sviluppo e il rafforzamento della strategia Esg (Environment, social e governance), dall’altra la visione di crescita economica del gruppo, come dimostrano i dati, annunciati lunedì scorso, 14 marzo, dell’esercizio 2021, anno in cui il gruppo ha rafforzato enormemente le sue basi, guardando alla crescita di medio e lungo periodo del gruppo e di tutti i suoi brand (Prada, Miu Miu, Car Shoe e Church’s), anche grazie ai sempre maggiori investimenti, non solo economici, appunto, nelle politiche Esg.

Aumento dei ricavi

Il fatturato 2021 è cresciuto del 41% rispetto al 2020, a 3,366 miliardi di euro. Positivo pure il raffronto con il 2019, con un aumento dei ricavi dell’8%, che sale al 16% se si prende in esame solo il secondo semestre e del 24% confrontando il quarto trimestre 2021 con quello del 2019. Sempre più forte la distribuzione diretta (canale retail), che ha raggiunto i 2,931 miliardi, una performance definita dalla nota diffusa dal gruppo «eccellente e sostenuta dalle vendite a prezzo pieno e dai consumi locali, in crescita del 15% rispetto al 2019».

Redditività

Altro obiettivo raggiunto è il ritorno all’utile: il gross margin 2021 è arrivato al 75,7% (76,8% nel secondo semestre), l’ebit è stato di 489 milioni (14,5% dei ricavi, 17,4% nel secondo semestre). Il risultato netto di gruppo è stato di 294 milioni, pari all’8,8% dei ricavi. Il flusso di cassa operativo è stato di 751 milioni, con una capex di 216 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 risultava di 238 milioni, in significativo miglioramento rispetto ai -311 milioni di euro a dicembre 2020. È stata inoltre prevista la distribuzione di un dividendo di 7 centesimi di euro per azione, per un totale di 179 milioni, pari a un payout ratio del 61%