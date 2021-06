Prada e Unesco insieme per la nuova edizione di Sea Beyond, che educa i più piccoli alla cura dei mari

2' di lettura

Un progetto, e un asilo, dedicato agli studenti, anche piccolissimi, e un piano di formazione per i propri dipendenti: sono questi gli obiettivi della nuova edizione di Sea Beyond, progetto inaugurato nel 2019 dal gruppo Prada in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell'Unesco, dedicato alla preservazione dell'oceano e alla sostenibilità.

Sea Beyond è stata presentata in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e le iniziative di cui si arricchisce quest’anno si legano al Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile – il “Decennio del Mare” – che ha avuto avvio ufficialmente a gennaio. Lo scopo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone attraverso una serie di attività: la prima consiste di un nuovo modulo educativo pensato per gli studenti delle scuole secondarie nel mondo, sia a quelle in Paesi che hanno già preso parte alla prima edizione del programma sia a quelle in Paesi di nuova entrata come Brasile, Perù e Namibia, e che culminerà in un concorso internazionale per selezionare i migliori progetti proposti dagli studenti. Prevista, inoltre, un’attività formativa per tutti i 13mila dipendenti del gruppo Prada nel mondo, con lo scopo di sensibilizzare alla salvaguardia dell'oceano, attraverso webinar e un'applicazione che consentirà di partecipare ad una “sustainable challenge” su scala globale.

Infine, è in agenda la realizzazione dell'Asilo della Laguna a Venezia, un progetto didattico basato sui principi dell'“outdoor education” che prenderà avvio nel 2022 coinvolgendo circa una ventina di bambini e sarà la prima scuola materna fondata in una laguna. Focus del progetto sarà la promozione della cultura dell'oceano, per offrire ai bambini l'opportunitàdi imparare a conoscere il mare fin dalla prima infanzia e diventare i protagonisti della futura Generazione Oceano.Questo approccio mira a costruire un legame diretto tra i bambini e la natura attraverso attività all'aria aperta e il contatto non mediato con la comunità locale. Venezia, città lagunare, è stato giudicato luogo ideale per creare un solido rapporto con la natura. Seguendo i principi delle “Scuole Blu”, le attività didattiche aiuteranno i bambini a comprendere meglio l'oceano e a sviluppare un senso di responsabilità nei confronti del pianeta.

Il programma Sea Beyond è finanziato da parte dei ricavi della vendita della collezione Prada Re-Nylon, in materiale riciclato e dal suo debutto ha coinvolto oltre 300 scuole secondarie in tutto il mondo.