Prada e Unesco, nasce a Venezia l’asilo della laguna

Con il termine Outdoor education si intende una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola si trova. Originaria e diffusa nei Paesi nordeuropei, negli ultimi anni l'Outdoor education sta rapidamente diffondendosi anche in Italia. Si basa su principi che trasformano il tradizionale modo di elaborare la didattica e il rapporto tra bambini, insegnanti e ambiente naturale, senza perdere di vista le discipline e le esperienze

educative indispensabili alla formazione. A Venezia ha debutta oggi, 4 maggio, un programma di lezioni dedicate ai bambini della scuola materna basate proprio sui principi dell'Outdoor education.

Il legame con le collezioni Re-Nylon

A Ca' Corner della Regina, sede veneziana di Fondazione Prada, il gruppo Prada e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco hanno presentato il progetto Kindergarten of the Lagoon-Asilo della Laguna, alla presenza di Lorenzo Bertelli, head of Corporate social responsibility del gruppo Prada (nella foto in alto con Francesca Santoro dell’Unesco), Ana Luiza M. Thompson-Flores,direttrice dell'Ufficio regionale Unesco in Europa, e delle istituzioni locali.L'iniziativa rientra nel quadro del programma Sea Beyond, condotto da Prada e Unesco dal 2019 e volto a promuovere l'educazione alla preservazione del mare e delle sue risorse; il progetto si è ufficialmente legato, a gennaio 2021, al Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile. Il programma educativo, supportato dai ricavi delle vendite della collezione Prada Re-Nylon in nylon rigenerato,ha già raggiunto oltre 300 studenti di scuole secondarie internazionali nel mondo.

Formazione esterna e interna

Da giugno 2021 il programma si è arricchito di due nuove attività: un progetto formativo per gli oltre 13.000 dipendenti del gruppo Prada su scala globale e l'iniziativa per la città di Venezia, che intende offrire un programma di lezioni dedicate ai bambini della scuola materna basate proprio sui principi dell'outdoor education.Le attività saranno realizzate sia in contesti naturali (isole della laguna), sia in contesti urbani (monumenti, musei). Gli ambienti saranno scelti sulla base dell'oggetto dell'attività (ad esempio Lido di Venezia per comprendere la dinamica della spiaggia e Isola di Falconera per le valli da pesca).

La centralità di Venezia

I prossimi 27 e 28 maggio, il Comitato Scientifico di cui i relatori sono parte attiva insieme ad altri esperti di educazione, si riunirà a Venezia per finalizzare i dettagli del programma.La proposta didattica sarà presentata alle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia nel corso di una giornata aperta anche alle famiglie cittadine. Perché Venezia? Perché con la sua laguna è un unicum ecologico che si è evoluto nel tempo, un sistema di transizione fra terra e acqua dinamico, caratterizzato da fluttuazioni cicliche, che richiede continui interventi di “manutenzione” come l’escavo dei canali, circonda la città e ne è parte integrante, aiuta a riconnettersi con la natura.



Dallo studio all’esperienza sul campo

Le scuole veneziane, che potranno scegliere di aderire al progetto senza alcun contributo economico, saranno selezionate sulla base della loro programmazione e dell'interesse a sperimentare attività di outdoor education. Si proporranno lezioni tematiche per gruppi di circa 25 alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni, durante le quali i bambini saranno incoraggiati all'apprendimento attraverso esperienze all'aria aperta.Al termine di ogni ciclo, sarà importante verificare quanto appreso stimolando la creatività, ad esempio attraverso il disegno. Inoltre, saranno effettuati corsi di formazione per gli insegnanti, affiancati da facilitatori per l'organizzazione delle attività outdoor. «Il gruppo Prada e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco - spiegano i promotori del progetto “Kindergarten of the Lagoon” - confermano l'intenzione di realizzare un programma educativo che intende coinvolgere una pluralità di soggetti, per far sì che la Scuola sia parte attiva della Comunità».