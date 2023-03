Prada: entro fine anno 400 assunzioni in Toscana, Umbria e Marche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Il gruppo Prada annuncia un importante piano di assunzioni su scala nazionale concentrate sul territorio toscano, umbro e marchigiano, che prevede l'inserimento di oltre 400 risorse entro la fine del 2023 e mira a potenziare la capacità produttiva per sostenere la crescita evidenziata dai recenti risultati». Così rende noto una nota del gruppo di moda, sottolineando che il solido assetto industriale è uno dei vantaggi competitivi del gruppo.

«La strategia di sviluppo prevede un piano di investimenti per l'ampliamento delle proprie strutture, nonché la formazione e l'inserimento di nuove risorse per arricchire le competenze manifatturiere interne», è spiegato ancora nel comunicato, che indica che Prada Group Academy formerà oltre 200 figure professionali.

Loading...

L’obiettivo, è spiegato nella nota, è conferire al gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato. Già oggi, il controllo qualità di tutte le materie prime, dei prodotti finiti e la logistica sono gestiti internamente.

«Il gruppo Prada continua a investire nella propria filiera produttiva, coerentemente con quanto annunciato a fine 2021 durante il Capital Markets Day», ha dichiarato Massimo Vian, direttore industriale di Prada. «Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo. Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale», ha aggiunto.