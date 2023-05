Prada firma il polo di Levanella 44mila mq di hi-tech e design

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (quasi 3.000 kilowattora all’anno) sarà utilizzata in parte dal polo logistico e, per il resto, dal vicino stabilimento che sarà collegato attraverso un cavo interrato. Visto che non è ancora possibile costituire una comunità energetica (il decreto attuativo del Governo è al vaglio della Ue) per permettere il trasferimento di energia rinnovabile da un luogo a un altro, Prada ha fatto di necessità virtù: «La nostra soluzione è facilitata dalla prossimità – ha spiegato il direttore industriale del gruppo, Massimo Vian, in occasione della visita per la stampa organizzata dalla maison al polo logistico – noi qui consumiamo il 58% dell'energia prodotta dai pannelli solari, e finora abbiamo dovuto cedere quella in eccesso a basso prezzo alla rete nazionale, anziché utilizzarla in altre strutture. Ora, grazie a questo collegamento interrato, potremo trasferirla allo stabilimento che sviluppa l’abbigliamento e al reparto taglio pelletteria e calzature che si trova dall’altra parte della strada».

