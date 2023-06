Prada, gelide intensità cross-gender. Etro si rinnova fra relax e sensualità

Ascolta la versione audio dell'articolo

La decostruzione del maschio - tuttora in corso e quanto mai necessaria - ha portato via le superfetazioni e il superfluo, ma anche un po' del necessario. L'uomo nuovo appare freddino, affetto da una certa pruderie, al limite asessuato, dalla fisicità a malapena puberale. L'improvviso aumento della temperatura simbolica è pertanto una scossa benvenuta, ancor più se l'epifania si manifesta da Prada, laddove algido ed elegante sono, ab antiquo, coppia incrollabile. Adesso un po' meno. La sfilata, come sempre per Prada, è una operazione totale, una concertazione di elementi che puntano tutti nella stessa direzione: performance teatrale, non storytelling - la differenza è esiziale. La scatola scenica ha un aspetto duro, clinico: metallo gelido per ogni dove, tra abattoir e obitorio.

Trent Reznor dei Nine Inch Nails, nella colonna sonora, rantola, non censurato, I want to f**k you like an animal. Tutt'intorno, d’improvviso, colate di slime verdastro disegnano pareti liquide - fluide come i contorni dell'identità contemporanea, vuole la spiegazione concettuale; ma anche viscose come le secrezioni di Alien, il mostro dell'oltrespazio portato sullo schermo da Ridley Scott e modellato da Carlo Rambaldi sui disegni e i grovigli ipersessuali di HR Giger. Poi, naturalmente, ci sono i vestiti, in disequilibrio tra le ossessioni adolescenziali di Raf Simons, il solido spessore borghese di Miuccia Prada e la comune ossessione per l'arte - citano la fisicità estrema di Matthew Barney ma anche, alla lettera, il gilet utilitario di Joseph Beuys.

La collezione è la proposta di una silhouette paradossalmente mascolina pur essendo ispirata a certa femminilità anni Quaranta: spalle prominenti, vita strizzata, fianchi tondi. Tutto però si arresta molto in alto: sono gli shorts a segnare il passo; pantaloncini larghi, dal profilo curvo. Il resto si ricorda meno, inclusi fiori, origami, la ricerca di decoro e abbellimento. Quel che resta è una offerta, fluida per davvero, che si immagina indifferentemente addosso a uomini e donne, e ugualmente sensuale.

Fresco di vittoria all'LVMH Prize, dove si è assicurato il premio Karl Lagerfeld, Luca Magliano, in arte solo Magliano, per la prima volta fa sfilare i suoi uomini rudi, dall'eleganza ruvida, acciaccata e proletaria, fatta di decostruzioni sapienti, carnalità e spontaneità, su una passerella rialzata. Siamo a Palazzo Magliano, che è in effetti un cantiere. Anche i vestiti sono un work in progress: abitano lo spazio che si estende tra formalità e lavoro, emanando una forte energia sessuale, ma anche la poesia della vita vissuta, la consunzione dell'esistere.I ribelli di Simon Cracker sono cristallizzati in un eterno momento oppositivo che si traduce in un travolgente caos di generi e forme: un moto perpetuo che è sempre uguale e sempre diverso, come l'upcycling.

L'uomo Etro esce dalla cameretta, pronto per nuove esperienze, ma si porta dietro la coperta - arabescata e frangiata. La tiene in mano, come un talismano, o la trasformata in cappotto, come per assistere ad un qualche rito collettivo. Nel mentre cresce. È meno sognante ed estenuato. Porta abiti dai volumi abbondanti: da skater, si direbbe; da raver, anche. Le stampe ritmiche ci sono sempre, ma l'effetto è nuovo, insieme rilassato e sensuale.