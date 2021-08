Prada gioca d’anticipo: in fabbrica solo con green pass o tampone

2' di lettura

Nel dibattito sul green pass obbligatorio da adottare o meno per entrare in azienda (e non solo nelle mense, com’è adesso) irrompe Patrizio Bertelli, patron del marchio Prada, che , tra i primi in Italia, annuncia: l’ingresso nelle fabbriche e negli uffici del gruppo di moda – che in Italia impiega circa 3mila persone – sarà consentito soltanto a chi ha il certificato verde o l'attestato di guarigione da Covid negli ultimi sei mesi.

Verso un accordo sindacale

La data-limite per l'entrata in vigore delle nuove regole sarà il 6 settembre e l'intenzione della proprietà – che ha già sottoposto l'ipotesi ai rappresentanti interni dei lavoratori – è di arrivare alla definizione di un accordo sindacale. Per i lavoratori sprovvisti di green pass, Prada effettuerà tamponi rapidi periodici, pagati dall'azienda.

L'operazione è simile a quella annunciata dalla banca d'affari statunitense Goldman Sach s, che dal 7 settembre prevede green pass obbligatorio per dipendenti e clienti. Prada gioca d'anticipo con l'obiettivo di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori. «In questa fase della pandemia - afferma una nota - il Gruppo ritiene che la campagna vaccinale sia decisiva per superare l’emergenza sanitaria e per creare condizioni di lavoro sicure in un ambiente protetto. In questo senso, il green pass può essere accolto all’interno dell’azienda come una tutela, uno strumento di sicurezza per i lavoratori».

Test e tamponi peiodici in azienda

Del resto nell'ultimo anno e mezzo Prada è stata tra le industrie italiane che più ha investito sul contrasto alla diffusione del contagio Covid, facendo dapprima test sierologici e poi tamponi rapidi periodici a tutti i dipendenti (e anche ai loro familiari) e frequentatori degli stabilimenti, oltre a misurare la temperatura, riorganizzare le postazioni di lavoro, fornire mascherine.

L’obbligatorietà del green pass affonda le radici proprio in questi investimenti sulla sicurezza, riconosciuti dagli stessi sindacati e capaci di limitare al minimo i focolai dell'infezione. Anche se in Toscana, dove Prada conta diversi stabilimenti produttivi, l'ipotesi green pass obbligatorio sembra sollevare qualche perplessità nel sindacato: ad Arezzo la Femca-Cisl ha sottolineato che «la salute deve essere tutelata con leggi apposite e non con accordi che creano discriminazione», evocando previsioni governative piuttosto che intese locali.