Prada, il gruppo pianifica la successione e sorride dei risultati: vendite retail +12%

Il passaggio di testimone al vertice del Gruppo Prada tra Patrizio Bertelli, 75 anni, e il figlio Lorenzo, 33 anni? Tra qualche anno si farà, ma non è stata fissata alcuna data, e a sentire i diretti interessati, sembra proprio che non sia imminente. “Lui ha detto che avverrà fra tre anni? Non ci credo”, ha sorriso Lorenzo durante il Capital Markets Day, l'incontro che il Gruppo Prada - presente l'intero vertice - ha organizzato con analisti e giornalisti alla Fondazione Prada di Milano.

“Che siano tre o quattro anni non ha importanza - ha aggiunto il padre - l'importante è farlo nel modo corretto. Devo tener conto della mia età, certamente, ma non ho alcuna ansia”. E Lorenzo ha precisato ancora: “Non so se saranno due, tre o cinque anni, l'importante è pianificare bene la successione generazionale perché quando fai le cose in fretta non riescono bene, e quindi l'argomento è sul tavolo in famiglia”.

Nel 2021 risultati “significativamente superiori” al 2019

L'incontro è servito a delineare il futuro del Gruppo Prada, quotato a Hong Kong (dove non c'è obbligo di trimestrale, si diffondono solo i dati semestrali e annuali), che a fine 2021 - hanno spiegato Bertelli e la prima linea dei manager - toccherà “risultati significativamente superiori al 2019” (quando i ricavi netti erano stati 3,2 miliardi di euro con ebit a 307 milioni). Già nel primo trimestre dell'anno il target pre-Covid era stato centrato.

Nel complesso i primi nove mesi del 2021 hanno visto le vendite retail (che pesano per l'88% sui ricavi totali) salire del 12% rispetto al 2019, con una forte accelerazione nel terzo trimestre (+18%). Gli obiettivi a medio termine (tre-cinque anni) indicati dal gruppo sono 4,5 miliardi di euro di ricavi e un ebit del 20 per cento.

Produttività negozi, obiettivo +30-40%

Le vendite online, ora al 7%, dovrebbero salire al 15% delle vendite retail. I negozi aumenteranno la produttività del 30-40 per cento. Strategici saranno gli investimenti in sostenibilità, visto che Prada vuol qualificarsi come modello sia sul fronte ambientale, che economico-sociale. Per questo nel consiglio di amministrazione faranno ingresso due esperte di Esg (environment, social, government), Pamela Culpepper e Anna Maria Rugarli, che porteranno a 11 il numero dei componenti e permetteranno di centrare l'obiettivo della parità di genere.