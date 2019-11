Prada, Mazzi: la sostenibilità è diventata centrale per la crescita

Il 5 novembre Prada – prima azienda al mondo nel settore dei beni di lusso – ha sottoscritto un finanziamento con Crédit Agricole legato alla sostenibilità: un Sustainability Term Loan quinquennale da 50 milioni di euro, il cui tasso di interesse può essere ridotto a fronte del raggiungimento di tre obiettivi definiti in materia, appunto, di sostenibilità.

Presidente Mazzi, la sostenibilità sta diventando un requisito per fare business?

Qualche giorno fa parlavo di questo in un incontro con una ventina di importanti imprese italiane all'Ambasciata Inglese a Roma. Il tema era legato in quel caso alla sostenibilità ambientale, all'ecologia, alla riduzione dei consumi. Io credo sia innanzitutto una questione culturale. E quindi le iniziative come la nostra sono importanti perché è come gettare un sasso nello stagno, un sasso che genera piccole onde che chissà dove possono arrivare. Tutte le iniziative che si possono assumere singolarmente sulla sostenibilità hanno uno spettro limitato se non è condiviso culturalmente, se non si allarga il dibattito a livello sociale ma su questo aspetto sono ottimista.

Perché?

Perché le giovani generazioni sono sensibili a questi temi. Sono aspetti che fanno parte della loro formazione. Mi consenta di fare l'esempio di mio nipote.

Che c’entra suo nipote?

Vede mio nipote ha cinque anni, è un bambino. Lui vive in Belgio. Un giorno nel modo candido con cui solo i bambini sanno fare mi ha detto: ‘nonno perché non chiudi l'acqua quando ti lavi i denti?' Aveva ragione. Lui va all'asilo e gli insegnano queste cose. Già le giovanissime generazioni crescono con questa mentalità.

Molti non lo capiscono.

Questo ci stupisce, ma non ci deve far trasecolare. In fondo sono cose che fanno parte della nostra cultura contadina: quando io ero bambino la mia mamma mi insegnava che il pane non si butta via, anche le fette smangiucchiate in Toscana le diamo ai polli. La sostenibilità non è una questione dell'ultimo momento. Oggi è aumentata la coscienza ma anche la necessità di agire. Le generazioni come la mia cresciute negli anni del boom economico questo lo avevano perduto… Eravamo tornati indietro. I giovani stanno recuperando questi temi arricchendoli con le problematiche del momento. Si tratta di un tema culturale che aggrega il consenso delle nuove generazioni, un tema che dovrà essere acquisito da tutte le parti sociali, di cui uno degli elementi essenziali sono le imprese.