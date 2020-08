Prada non userà più pelle di canguro Il gruppo aderisce alla campagna #salvacanguri della Lav, come già avevano fatto Diadora e Versace - L’Italia è il primo importatore in Europa di questo pregiato tipo di pellame di Giulia Crivelli

La campagna #salvacanguri della Lav (Lega antivivisezione italiana) ha portato a un nuovo risultato: dopo Diadora e Versace, anche il gruppo Prada ha risposto all’appello appello per dire stop all’uso delle pelli di canguro. In una nota l’azienda ha dichiarato che il gruppo (con i suoi quattro marchi, Prada, Miu Miu, Church’s e Car Shoe) non ha più in programma l’acquisto di nuove pelli di canguro e conferma il non utilizzo di questo materiale nelle collezioni da oltre un anno.

Le iniziative del gruppo Prada sulla sostenibilità e sulla Csr (Corporate social responsibility)



L’impegno della Lav

Il 1° ottobre 2019, in occasione del Salone della responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione sociale organizzato dalla Bocconi di Milano, la Lav denunciò la strage di canguri che avviene ogni anno in Australia con un intervento sul tema della moda etica e animal-free, nel panel “La rivoluzione sostenibile della moda parte dai materiali”. Il responsabile Lav per la moda animal free, Simone Pavesi, annunciò la nuova iniziativa dell’associazione per far luce sulla poco conosciuta strage di canguri che sta colpendo l’Australia, anche a causa dell’import italiano, finalizzato a produzioni di alta gamma nel settore della moda e dell’abbigliamento sportivo, calcio e motociclismo in primis.

Il Rapporto della Lav sull’uccisione dei canguri (a cura di Simone Pavesi)

I numeri della strage

Lo chiamano harvest (letteralmente, raccolto) e lo propongono come “sostenibile”, ma si tratta di un vero e proprio massacro che interessa più di 44 milioni di canguri, uccisi dal 2000 al 2018 (con una media annua di 2.324.711 animali): è, secondo la Lav, il più brutale abbattimento di animali selvatici al mondo e vede l’Italia protagonista di un poco edificante primato: siamo il primo Paese importatore di pelli di canguro in Europa. Si tratta di stragi lente e dolorose, con un numero impressionante di vittime collaterali: cuccioli dipendenti dalle madri, deambulanti o ancora nel marsupio, animali feriti, o fuggiti in preda al panico, tutti condannati a lenta agonia. «Per fermare questa mattanza è in primo luogo necessario far venire alla luce quello che da anni avviene in Australia – spiega Simone Pavesi – una caccia brutale, che si svolge di notte, nelle sconfinate praterie, lontano dagli occhi del pubblico e senza una reale possibilità di controllo da parte delle autorità. È necessario che le persone – e le aziende – sappiano: per questo abbiamo diffuso il dossier su questa strage segreta».